日職／宋家豪熱身賽中繼登板 9球投1局無失分

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪今天在熱身賽登板，對中日龍隊中繼投1局、用球數精簡，9球抓3個出局數無失分，樂天隊終場以4比2拿下勝利。

宋家豪是今年世界棒球經典賽台灣隊成員，結束經典賽賽程後，15日返日備戰新球季，今天日職樂天金鷲隊與中日龍隊打熱身賽，宋家豪登板。

樂天隊1局上有攻勢，靠著保送、安打、淺村榮斗適時二壘打送回2分，島內宏明補上二壘打再添1分保險分。

中日隊1局下追分，靠著岡林勇希選到四壞保送上壘，田中幹也敲出安打，高橋周平敲出內野滾地球造成樂天守備失誤，先追回1分，再靠著保送、滾地球跑回1分。

7局上打完樂天隊3比2領先，宋家豪7局下登板中繼，先讓首棒打者右外野方向飛球出局，三振岡林勇希，再讓打者敲出投手方向滾地球出局，沒有失分。

宋家豪今天只花9球就抓到3個出局數，投1局沒被敲出安打，投出1次三振，無失分，維持不錯出賽手感，最快球速148公里。

樂天隊8局上再起攻勢，黑川史陽率先敲出安打，2人出局後鈴木大地、小鄉裕哉接連安打，替球隊多添1分保險分，樂天順利拿下比賽勝利。

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