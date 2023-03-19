中職／德保拉跌跌撞撞還是贏 助總偷學盧孟揚

中信兄弟隊王牌德保拉本季首度在官辦熱身賽登板，6.2局投球過程中有些跌跌撞撞，被敲出8支安打還有2次四死球，丟掉3分，好在包括張志豪的陽春砲在內，隊友幫忙打回4分，最終就以5：4在斗六棒球場擊敗味全龍隊，拿下三連勝。

德保拉今天用球數直接來到80球，然而過程不太理想，1局下被連敲2安後，因為林孝程高飛犧牲打掉分，還不慎對瑪仕革斯．俄霸律尼投出頭部附近觸身球，4局下也出現同樣劇碼，這次是劉基鴻高飛犧牲打得分，加上蔣少宏安打丟掉第3分。

兄弟打線先在4局上靠著福來喜在一、二壘有人時的安打破蛋；6局上張志豪從林凱威手中轟出陽春砲，吹起反攻號角，1出局後李聖裕安打上壘，岳東華二壘安打、福來喜安打各有1分打點，單局灌進3分逆轉比數。

張志豪這一轟延續兄弟在官辦熱身賽連3場開轟，昨天是曾頌恩轟出全壘打，前天則有岳東華開轟，三發都是陽春砲。

德保拉7局下續投遇到危機，1出局後被連敲2安，自己三振抓到第2個出局數後退場，由於被盜壘成功留下二、三壘有人，接手的盧孟揚展現抗壓能力，用三振解圍，然而振臂慶祝手勢比得斯文，有趣的動作也讓場邊總教練林威助忍不住笑著模仿。

9局上兄弟攻占滿壘，周思齊的內野滾地球造成失誤添得1分，也導致9局下龍隊張政禹的陽春砲未能影響戰局，負責關門的吳俊偉除了挨那一轟，其他三個出局數都是三振抓下。

udn討論區