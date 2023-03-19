中職／猛獅醒了！中止連19局沒得分 14安敲昏桃猿奪勝

前兩場遭完封的統一獅隊今天終於睡醒，在嘉義市棒球場對樂天桃猿隊之戰，全場敲出14支安打，以10：1拿下官辦熱身賽首勝、終止二連敗，支援經典賽中華隊的陳傑憲、林岱安在歸隊首戰都有安打、打點貢獻。

2局下，林岱安在1出局、一二壘有人時，敲出中外野一壘安打，加上外野手失誤，讓獅隊跑回2分，林岱安自己也站上三壘，有1分打點入袋。

4局下兩出局後獅隊攻勢再起，何恆佑、林岱安接連敲安，將先發投手陳克羿打退場，面對接替的范柏絜，獅隊又連續敲出4支安打，許哲晏、陳傑憲、林祖傑的安打各有1分打點，中間還靠著投手暴投得分，林益全敲出的滾地球也造成失誤，得到該局第5分。

林益全在6局下的安打帶有1分打點，8局下獅隊則是在2出局、一二壘有人時，靠著猿隊一次一壘手接球失誤、一次三壘手接球失誤，再添2分。

獅隊先發投手羅昂投3.2局被敲3安，另有2次四壞、2次暴投，但沒有掉分，接手的方建德則是在5局上被連敲3安而丟掉唯一一分。

獅隊前天對味全龍全場僅敲2支安打，昨天對桃猿僅敲3安，加上今天第1局，連續19局沒得分打破隊史在官辦熱身賽的紀錄，好在今天終止乾旱，不用面對2007年興農牛隊連續26局未得分的聯盟紀錄。

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