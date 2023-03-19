中職／穿回悍將球衣 江少慶6上6下壓制雄鷹率隊二連勝

江少慶結束經典賽中華隊任務後重新穿上富邦悍將隊球衣，今天在官辦熱身賽首度出賽，投出六上六下，加上先發投手肯特5局無失分好投，悍將隊今天在澄清湖棒球場就以4：0擊敗台鋼雄鷹隊隊，拿下二連勝。

面對新軍台鋼雄鷹，悍將新洋投肯特開賽連抓6個出局數，3局上雖然投出四壞又被陳致嘉敲出安打，2出局後又因觸身球製造滿壘，但仍解決黃劼希讓台鋼無功而返，接下來直到5局上才又因觸身球讓人上壘，但靠著雙殺、三振，結束投球工作。

春訓期間到中華隊效力的江少慶則在今天回歸，6局登板連續對曾子祐、洪瑋漢、黃劼希都投出三振，7局上也投出三上三下，只用17球就投完2局，其中13顆是好球。

悍將打線前5局僅孔念恩敲安，6局下也是孔念恩先敲出三壘打，接著1出局後王正棠、戴培峰、申皓瑋連續3支安打，攻下2分，高國輝再補上高飛犧牲打，單局3分取得領先；8局下申皓瑋、高國輝、蔣智賢連3安再添1分。

同樣從中華隊歸隊的曾峻岳接手江少慶，投1局被敲1安無失分，最後9局上交給富藍戈關門，再投出三上三下，悍將投手群聯手完封，整場只讓台鋼雄鷹敲出2支安打。

udn討論區