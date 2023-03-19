日職／吳念庭熱身賽首場出賽 吞2K沒有安打

日職埼玉西武獅隊野手吳念庭今天熱身賽回到先發出賽，總計3打數吞下2次三振、歸隊後首戰沒有安打；羅德隊山口航輝敲超前比數陽春砲，單場2安包辦2分打點，率隊2比1拿下勝利。

旅日台灣好手吳念庭結束世界棒球經典賽賽事後，15日回到日本向母隊報到，今天日職熱身賽西武獅隊與千葉羅德海洋隊交手，吳念庭返日後首場出賽，先發打5棒、守三壘。

吳念庭2局敲出二壘方向滾地球出局，4局、6局都吞下三振，6局上打完攻守交換時，吳念庭退場休息，今天總計3打數沒有安打。

羅德隊今天開賽就有攻勢，1局下首名打者岡大海靠著失誤上壘、盜上二壘，2人出局後山口航輝敲安送回第一分。西武隊前2局沒有拿下分數，3局上2人出局後鈴木將平、麥金農（David MacKinnon）接連安打扳平比數。

羅德隊4局下攻勢再起，1人出局後山口航輝開轟，陽春砲幫助球隊再度要回領先，西武隊比賽後半段沒能再添分數、吞下敗仗。

羅德隊山口航輝今天前2次打擊機會都建功，單場2安、包辦2分打點；羅德隊先發投手美馬學投4局被敲4支安打，投出3次三振，失掉1分責失分、拿下勝投。

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