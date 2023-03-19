謝國城少棒／吳昀熹雙響砲「敬禮」 桃園搶勝

中央社／ 台北19日電
桃園市（龜山）展現驚人火力，吳昀熹「敬禮」單局雙響砲。 台灣世界少棒聯盟臉書
桃園市（龜山）展現驚人火力，吳昀熹「敬禮」單局雙響砲。 台灣世界少棒聯盟臉書

謝國城盃少棒賽今天開打，桃園市（龜山）展現驚人火力，吳昀熹「敬禮」單局雙響砲，蔡元浩也開轟，團隊17安以16比0、3局擊敗雲林文昌；南投新街以3比2擊敗台東紅葉。

112年謝國城盃全國少棒錦標賽為國內LLB亞太區少棒賽選拔賽，比賽今天在台東開打，桃園市是謝國城盃常勝軍，去年冠軍戰不敵北市福林，無緣挑戰5連霸，此次以龜山代表參賽，力拚重返榮耀。

桃園市（龜山）預賽首戰與雲林縣（文昌）交手，開賽就砲火連連，吳昀熹、蔡元浩接連開轟，桃園龜山1局打到第6個人次才出現第一個出局數、打擊串聯搶分，吳昀熹單局第2次打擊機會又開轟，手感火燙。

桃園龜山1局就打了16人次攻下11分大局，桃園龜山2局再起攻勢，靠著單局5支安打、失誤、再添5分保險分，提前拿下比賽勝利。

世界棒球經典賽好手張育成「敬禮」熱潮也影響少棒球員，吳昀熹開賽依序擊出陽春砲、2分砲也「敬禮」，單局雙響砲、貢獻3分打點，表現最亮眼。

地主台東縣紅葉與南投縣新街交手，比賽5局打完台東紅葉2比1領先，6局下南投新街抓準對手投手、守備都有狀況，靠著安打、保送、暴投、接連失誤跑回致勝分，以3比2逆轉搶勝。

棒球 謝國城盃少棒

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