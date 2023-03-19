棒球／春季甲子園不能轉胡椒罐？球員遭裁判制止引議論

第95屆日本高中棒球選拔賽（春季甲子園）昨天登場，開幕戰出現球員模仿世界棒球經典賽「轉胡椒罐手勢」遭裁判制止的情況，引發監督反彈、網友議論，連「原創者」也大表不解。

日本讀賣新聞報導，世界棒球經典賽日前舉行分組預賽，日本隊選手努特巴爾（Lars Nootbaar）做出轉胡椒罐手勢後引發話題，之後連日本隊「二刀流」球星大谷翔平也模仿。

3月18日開幕的春季甲子園首場比賽，由宮城縣東北高校對戰山梨縣山梨學院高校，東北高校球員金子和志因為對手失誤上壘，朝自家休息區做出轉胡椒罐手勢時，遭一壘審給予「注意」並制止。

WBCの日本チームのペッパーミルのパフォーマンス、高校野球センバツでも絶対だれかやるだろと思ったら、開幕の東北 対 山梨学院で初回先頭の金子和志が普通のショートゴロ、大会始まりで整備されたまっさらなグランドなのにまさかのトンネルで出塁。

早速1人目の打者からペパミルが出た。

そしたら

↓ pic.twitter.com/SWhCgxv6gs — ∫fxdxせんせい (@sinxcosxtanxdx) 2023年3月18日

東北高校監督佐藤洋賽後說，明明整個日本之前都因轉胡椒罐手勢氣氛熱烈，「我非常反對（因做出這個手勢）被給予注意，我希望他們可以思考一下自由地享受棒球的方法」。

主辦單位之一的日本高校野球聯盟表示，過去就一直希望大家能配合避免做出不必要的手勢或動作，「雖然我們可以理解選手的心情，但還是希望用打球來享受比賽」。

日媒Sponichi Annex報導，前日本職棒裁判柳內遼平說，過去甲子園賽事中也有球員因為太過度的手勢被裁判給予注意，但近年來已某種程度地放寬。

不過，他說，這次的情況並不妥，該選手是因為對手失誤上壘，要做出讓球迷狂熱的行為要在敲出安打的情況下，「一旦搞錯情況，裁判認為不尊敬對手給予注意也是理所當然的事」。

日本隊努特巴爾做出轉胡椒罐手勢後引爆模仿熱潮。 美聯社

每日體育報導，正在美國邁阿密備戰練習的努特巴爾聽到春季甲子園賽事禁止轉胡椒罐手勢時說，「真怪，我不知道為什麼要禁止」。

對於自己帶頭做出的轉胡椒罐手勢已成為日本社會現象般普及，努特巴爾開心地說「非常酷」。

東京體育網報導，佐藤洋在賽後對一壘審的行為提出質疑，日本網路上也出現正反意見，連帶也讓日本高校野球聯盟罕見發出聲明說明理由。

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