中職／險被雄鷹啄一口 悍將2波大局底定勝利

面對新軍台鋼雄鷹隊，富邦悍將隊一度處於0：3落後，第5局把握雄鷹先發左投陳柏清開始不穩的契機，單局攻下4分逆轉，第7局再由楊瑞承三分砲領銜、灌進5分大局，終場以9：7擊敗雄鷹。

雄鷹此役先握優勢，第一局洪瑋漢敲二壘打，孫易伸打向左外野的安打助雄鷹先馳得點，左外野手張冠廷的失誤多送一個壘包，下一棒紀慶然再度挑戰左外野，以二壘打挹注1分打點，第5局靠黃劼希的二壘打再添分數，取得3：0領先。

陳柏清前4局表現穩健，卻在第5局取得兩出局後開始動盪，怎麼投都投不完，先被王勝偉敲出安打，接續四壞、觸身球保送擠成滿壘，范國宸補上安打掃回2分，保送蔣智賢後，申皓瑋又是兩分打點安打，一棒逆轉戰局，陳柏清也在此時退場。

陳柏清先發4.2局被敲7安打、失4分，他自評前4局表現不錯，第5局因為體能下滑，開始有點自亂陣腳；此役面對悍將打線，抱持大膽對決的想法，「積極進攻好球帶，跟他拚就對了。」

1分差的戰局，雄鷹在第7局再遇危機，外野手孫易伸面對有機會接殺的球卻未掌握，讓申皓瑋賺到一支二壘打、帶1分打點，林哲瑄安打追加1分，楊瑞承再補上三分砲重擊對手，悍將取得9：3領先。

悍將由江國豪先發，投5局被敲6安打、失3分（責失2分），陳仕朋接手3局無失分，歐書誠負責的第9局遇上大麻煩，控球不穩、連挨長打，洪瑋漢二壘打、孫易伸三壘打各灌進2分打點，雄鷹轉眼追近到2分差，悍將換上岳少華才收下這場勝利。

悍將打線有10安打，申皓瑋雙安、貢獻3打點，蔣智賢2安打加2保送，此役4打席都上壘；雄鷹揮出11安打，洪瑋漢3安打，孫易伸、紀慶然、黃劼希都是雙安。

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