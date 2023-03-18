快訊

企鵝大軍雪地趕路 2小黑影掉頭「切西瓜」脫隊逆行！網笑：書包忘記拿？

「兒時」網咖1小時多少錢？釣出一大批苦主：以前有錢人未免太多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／險被雄鷹啄一口 悍將2波大局底定勝利

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
第7局富邦悍將楊瑞承三分砲領銜、灌進5分大局。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
第7局富邦悍將楊瑞承三分砲領銜、灌進5分大局。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

面對新軍台鋼雄鷹隊，富邦悍將隊一度處於0：3落後，第5局把握雄鷹先發左投陳柏清開始不穩的契機，單局攻下4分逆轉，第7局再由楊瑞承三分砲領銜、灌進5分大局，終場以9：7擊敗雄鷹。

雄鷹此役先握優勢，第一局洪瑋漢敲二壘打，孫易伸打向左外野的安打助雄鷹先馳得點，左外野手張冠廷的失誤多送一個壘包，下一棒紀慶然再度挑戰左外野，以二壘打挹注1分打點，第5局靠黃劼希的二壘打再添分數，取得3：0領先。

陳柏清前4局表現穩健，卻在第5局取得兩出局後開始動盪，怎麼投都投不完，先被王勝偉敲出安打，接續四壞、觸身球保送擠成滿壘，范國宸補上安打掃回2分，保送蔣智賢後，申皓瑋又是兩分打點安打，一棒逆轉戰局，陳柏清也在此時退場。

陳柏清先發4.2局被敲7安打、失4分，他自評前4局表現不錯，第5局因為體能下滑，開始有點自亂陣腳；此役面對悍將打線，抱持大膽對決的想法，「積極進攻好球帶，跟他拚就對了。」

1分差的戰局，雄鷹在第7局再遇危機，外野手孫易伸面對有機會接殺的球卻未掌握，讓申皓瑋賺到一支二壘打、帶1分打點，林哲瑄安打追加1分，楊瑞承再補上三分砲重擊對手，悍將取得9：3領先。

悍將由江國豪先發，投5局被敲6安打、失3分（責失2分），陳仕朋接手3局無失分，歐書誠負責的第9局遇上大麻煩，控球不穩、連挨長打，洪瑋漢二壘打、孫易伸三壘打各灌進2分打點，雄鷹轉眼追近到2分差，悍將換上岳少華才收下這場勝利。

悍將打線有10安打，申皓瑋雙安、貢獻3打點，蔣智賢2安打加2保送，此役4打席都上壘；雄鷹揮出11安打，洪瑋漢3安打，孫易伸、紀慶然、黃劼希都是雙安。

申皓瑋 紀慶然 台鋼雄鷹 富邦悍將

延伸閱讀

中職／兄弟虐「鷹」讓伍祐城單局爆4分 台鋼首戰繳學費

中職／同樣敲8安…悍將3失誤送禮 樂天奪熱身賽首勝

經典賽／在藏？荷蘭連中職新軍雄鷹都輸 熱身賽全敗

經典賽／申皓瑋打近身球變自打球 荷蘭投手上門關心

相關新聞

中職／險被雄鷹啄一口 悍將2波大局底定勝利

面對新軍台鋼雄鷹隊，富邦悍將隊一度處於0：3落後，第5局把握雄鷹先發左投陳柏清開始不穩的契機，單局攻下4分逆轉，第7局再...

中職／長打9連發！兄弟打9分輕取味全 熱身賽二連勝

不是長打，兄弟打者可是不要的。今晚在斗六棒球場的中職官辦熱身賽，中信兄弟隊全場敲出前9支安打全是長打，也讓他們在5局上灌...

中職／廠商送中華英雄按摩椅 餅總調皮「敬禮」搶戲

WBC世界棒球經典賽A組預賽於12日落幕，中華隊止步分組賽無緣前往東京，但左打義大利、右轟荷蘭兩支勁旅的亮眼表現，感動全...

中職／霍爾火球連發攜手牛棚完封獅 樂天熱身賽二連勝

樂天桃猿隊新洋投霍爾今天在官辦熱身賽首度登板，讓測速頻頻亮起紅燈，150公里起跳的球速投了4局壓制統一獅隊，與牛棚聯手完...

棒球／春季甲子園鬆綁防疫開打 36校展開14天賽程

日本年度高中棒球盛會春季甲子園今天登場，由於COVID-19疫情趨緩，主辦單位時隔4年再度讓各校選手齊聚開幕式，並允許場...

謝國城少棒／LLB選拔賽19日開打 開幕園遊會小球員同歡

112年謝國城盃全國少棒賽將於19日開打，總計15支球隊爭取LLB少棒賽亞太區參賽權，北市福林今年要挑戰連霸；今天開幕典...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦