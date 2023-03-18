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中職／長打9連發！兄弟打9分輕取味全 熱身賽二連勝

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊曾頌恩官辦熱身賽2局上轟出陽春砲。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊曾頌恩官辦熱身賽2局上轟出陽春砲。圖／中信兄弟隊提供

不是長打，兄弟打者可是不要的。今晚在斗六棒球場的中職官辦熱身賽，中信兄弟隊全場敲出前9支安打全是長打，也讓他們在5局上灌進6分大局，最終就以9：2擊敗味全龍隊。

兄弟這9支長打，曾頌恩就貢獻2支，包括2局上先馳得點的陽春砲，5局上的二壘安打則有2分打點；兄弟光在5局上就敲出5支二壘安打，曾頌恩之外，江坤宇的二壘打帶起攻勢，王政順、陳文杰、福來喜也各有1支，分別貢獻2分、1分、1分打點。

另外3支長打分別是1局上開路先鋒宋晟睿的二壘打，另外3局上王威晨在一壘有人時的二壘安打也有1分打點，6局上王政順在兩出局後也敲出二壘打。

只不過下一棒陳子豪敲出深遠飛球送回王政順，但自己想拚二壘被觸殺出局，變成此役兄弟第一支一壘打，另外陳文杰9局上則有一支內野安打，兄弟今天全場11支安打，有9支長打。

龍隊前6局僅敲出2支安打，不過兄弟先發投手楊志龍在4局下突然失去準星，投了2次四壞保送，加上失誤讓龍隊得到第1分，劉基鴻再補上二壘打敲回第2分，楊志龍投出該局第3個四壞球後退場，接手的官大元踩住煞車，而且一連投了2.1局沒有再掉分。

兄弟在7局下出現失分危機，王奕凱登板抓下2出局後，突然壞球連發，3次四壞保送製造滿壘，兄弟趕緊換上李吳永勤，讓董秉軒敲出中外野飛球，外野手宋晟睿以滑接將球收進手套，化險為夷。

陳文杰 陳子豪

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