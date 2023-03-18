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中職／廠商送中華英雄按摩椅 餅總調皮「敬禮」搶戲

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊合作夥伴「輝葉按摩椅」特別贈送五台按摩椅給中華英雄，「餅總」林岳平收禮時調皮「敬禮」。圖／統一獅隊提供
統一獅隊合作夥伴「輝葉按摩椅」特別贈送五台按摩椅給中華英雄，「餅總」林岳平收禮時調皮「敬禮」。圖／統一獅隊提供

WBC世界棒球經典賽A組預賽於12日落幕，中華隊止步分組賽無緣前往東京，但左打義大利、右轟荷蘭兩支勁旅的亮眼表現，感動全台球迷，統一獅隊合作夥伴「輝葉按摩椅」特別贈送五台按摩椅給中華英雄，「餅總」林岳平收禮時調皮「敬禮」。

經典賽預賽賽程於日前結束，中華隊球員紛紛回到母隊訓練，為即將開打的中華職棒新賽季做準備，「輝葉按摩椅」在統一獅隊選手歸隊首日，貼心送上五台品牌最新款「追夢椅Lite」按摩椅，給予辛苦征戰的總教練林岳平、首席教練高志綱，以及胡智爲、陳傑憲、林岱安三位選手。

透過致贈按摩椅，「輝葉按摩椅」希望感謝他們在賽場上為全台灣努力與奮鬥，期待卸下沉重的國家隊球衣後，也能舒舒服服的鬆一下、釋放身體的疲勞與壓力，用最健康的身體迎接全新的職棒賽季，拿下獅隊第11座總冠軍。

不僅教練、選手，「輝葉按摩椅」也向辛苦的應援團表達敬意與感謝，送上唯一有加熱設計且為電商律動機銷售冠軍的「COZY FIT律動奇機2.0」及輕巧便攜有型的「mini V 2熱感口袋按摩槍」所組成的精選運動按摩好禮組，給予經典女孩艾璐、瑟七、Yuki、Faye及應援團團長達平，期盼在結束高張力賽事後，也能替他們舒緩緊繃肌肉、按摩放鬆、加深運動效果，儲備好應援體力，新賽季繼續陪伴1號隊友，成為統一獅隊最強壯的後盾。

統一獅 林岳平 中華隊 中華職棒

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