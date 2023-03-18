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中職／霍爾火球連發攜手牛棚完封獅 樂天熱身賽二連勝

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊新洋投霍爾（Brooks Hall）。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊新洋投霍爾（Brooks Hall）。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊新洋投霍爾今天在官辦熱身賽首度登板，讓測速頻頻亮起紅燈，150公里起跳的球速投了4局壓制統一獅隊，與牛棚聯手完封，猿隊就以2：0拿下二連勝。

32歲的霍爾來自美國，第一次來亞洲發展，在美職最高層級曾來到3A，去年球季在大都會隊2A出賽4場（3場先發）、防禦率7.04，季後在多明尼加冬季聯盟里西老虎隊8場先發、防禦率2.84。

霍爾今年球季選擇來台效力猿隊，定位在先發，首局就開始連飆速球，開賽投出六上六下，直到3局下才被林靖凱敲出安打，4局投完沒再讓人上壘，轉播顯示最快球速154公里，投出5次三振、沒有保送。

猿隊打線則是在1局上先馳得點，1出局後郭永維、陳俊秀接連安打，廖健富失誤上壘，滿壘情況下，梁家榮面對獅隊先發投手克維斯纏鬥到第10球，敲出穿出內野的安打，貢獻2分打點。

猿隊後續沒有再添分數，好在投手夠穩，林子崴中繼投了2.2局，雖然7局下因為保送、安打，在2出局後出現危機，但接手的范柏絜成功解圍，後續登板的黃偉晟、邱駿威也守住領先，沒有被對手敲安。

球速 樂天桃猿 統一獅

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