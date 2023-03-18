棒球／春季甲子園鬆綁防疫開打 36校展開14天賽程

日本年度高中棒球盛會春季甲子園今天登場，由於COVID-19疫情趨緩，主辦單位時隔4年再度讓各校選手齊聚開幕式，並允許場邊觀眾出聲加油，36校正式展開14天精采賽程。

日本朝日新聞報導，第95屆日本高中棒球選拔賽（春季甲子園）今天在兵庫縣西宮市阪神甲子園球場熱鬧開幕。

由於適逢每5年一度的紀念賽事，今年參賽學校較往年增加4所，總共有36校，包括休息日在內展開14日賽程。如果一切順利的話，冠軍賽將於3月31日舉行。

今天上午因為天候不佳，原訂9時的開幕式延遲到10時30分舉行。2022年受COVID-19疫情影響縮小開幕式規模，只有當天比賽的6校選手可以參加；但今年疫情明顯趨緩，是繼2019年後時隔4年再度讓所有參賽學校球員齊聚開幕式。

本屆大會也鬆綁防疫規範，讓觀眾可以出聲加油，甲子園球場將重現4年不見的場邊熱鬧歡聲。至於戴不戴口罩則由觀眾及選手自行判斷。

參賽選手在去年冠軍隊伍大阪桐蔭高校球員引領下依序入場。今年代表宣誓的選手，由連續在夏季及春季甲子園出賽的高松商業高校隊長橫井亮太擔任。

橫井宣誓時說，今年的春季甲子園重新回到觀眾可以出聲加油的模式。他認為自己可以打棒球，並且得到大家的加油，這並非理所當然，而是相當值得感激的事情。而有種種限制的生活，也終於即將迎來終點。

「另一方面，戰爭、衝突及災害正在發生。我們不禁祈願這個世界成為所有年輕人都能追逐夢想的和平盛世，就像我們可以全心全意投入棒球一樣」。

他還說，希望藉著「高校球兒」相信夥伴、團結奮戰，傳達勇氣與感動，「向所有給予我們支持的人們報答這份恩情」。

開幕戰由睽違12年再度出賽的東北高校對戰山梨學院高校，終場山梨學院高校以3比1擊敗東北高校，順利晉級下輪賽事。開幕第2場比賽由高知高校以4比1打敗北陸高校晉級。

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