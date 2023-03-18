謝國城少棒／LLB選拔賽19日開打 開幕園遊會小球員同歡

112年謝國城盃全國少棒賽將於19日開打，總計15支球隊爭取LLB少棒賽亞太區參賽權，北市福林今年要挑戰連霸；今天開幕典禮配合園遊會，讓小球員們體驗台東棒球原鄉熱情與文化。

112年中華電信謝國城盃全國少棒賽為世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒賽國內選拔賽，上屆由北市福林奪冠，北市福林去年一路闖入世界賽，最後拿下季軍、成績亮眼，今年要挑戰連霸。

謝國城盃少棒賽將於19日至26日在台東舉行，今年總計15支球隊參賽，今天開幕暨園遊會活動，也希望小球員們透過「吃喝玩樂」的體驗台東棒球原鄉的熱情，此次比賽從8強賽起有電視轉播。

台灣世界少棒聯盟新聞稿表示，任何一支球隊的發展，除了縣市政府及學校等各單位的支持外，更重要的是許多熱心家長的義務協助，為感謝這些家長無私的付出，去年起設立「最佳志工獎」，每隊選出一位志工家長，今天也特別邀請榮獲「最佳志工獎」的家長參加開幕園遊會，並安排表揚，希望未來有更多熱心人士投入推廣棒球運動，讓台灣棒球更加茁壯。

中華電信再度冠名贊助LLB少棒國內選拔賽，也加碼公益贊助台灣世界少棒聯盟「偏鄉少棒百萬培育基金」，捐贈4所偏鄉少棒球隊球具，讓缺乏資源的偏鄉少棒隊伍，能有全新球具及裝備，也將補助部分冠軍隊最需要的出國旅費，期待所有參賽的隊伍能無後顧之憂，在球場上盡情展現平時訓練的成果，成就屬於自己精彩球賽。

台灣美津濃長期贊助各項體育活動及選手，今年也將提供冠軍隊前往亞太區參賽球隊的球衣及部分球具贊助；今年LLB亞太區賽事將在韓國舉辦，時間尚未確認，世界賽預計在8月16日至8月27日於美國威廉波特進行。

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