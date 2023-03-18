中職／搶票囉！兄弟上半季門票20日開賣 六大主題日揭曉

2023中華職棒賽季即將開打，衛冕軍中信兄弟隊將於4月1日在台中洲際棒球場進行開幕戰，迎戰樂天桃猿隊，上半季六大主題日也在今天公布，主場開幕周除了有「最強三連霸黃潮」還要球迷找回對「恰23」的感動。

中信兄弟開放4月1日到7月2日的主場賽事門票販售（6月10日、11日「阪神甲子園球場日」除外），將於3月20日12：30在中信兄弟售票網、售票APP開放「2023洲際季票」優先購票，同日18：30開放「2023猛象會、艾樂粉會」優先購票。

3月21日12：30起開放「2023親子象會」優先購票，同日17：00起開放「2023享象悠遊卡」優先購票，同日21：00開放「中信兄弟聯名卡（邀約制）」優先購票，3月22日12：30起於中信兄弟售票網、售票APP及7-11 ibon售票機台全面開放購票。

中信兄弟去年達成二連霸佳績，今年4月1日開幕戰「最強三連霸黃潮」，將於中信兄弟主場為今年熱血棒球季揭開序幕，於當日內野進場即可兌換「2023中信兄弟主題日集章手冊」，集滿2023所有主題日印章，即可於季末領取「2023紀念球與球座組」；4月2日「Forever 23」向球迷呼喊，一起進場找回對23的感動，一同在洲際棒球場留下對彭政閔最美好的回憶。

4月22日到23日 「B Party 親子嘉年華」是適合親子同樂的主題日，中信Family邀請大家穿上最特別的服裝一起來參加，場內外將有各種歡樂體驗活動，記得帶上大寶小寶一起來球場放電。

5月6日、7日與知名卡通「海綿寶寶」舉辦聯名主題日「海綿寶寶超級試煉會」，也將推出聯名主題球衣與一系列商品等你來蒐集。

5月27日、28日「Say yes! 中信兄弟迺夜市」主題日，是去年球迷票選出最想要舉辦的主題，逛夜市是全台灣人民從小到大都喜歡的休閒，一起來洲際球場逛夜市。

6月10日、11日則是由2019年廣獲好評，球迷不斷敲碗希望再次舉辦的「阪神甲子園球場日」，今年「六甲颪」將再度響遍洲際棒球場，不用到大阪，就讓你彷彿置身於阪神甲子園球場。

6月22日到6月24日「Zespri Fresh Day」最新鮮的應援方式，踏進球場為勝利喝采！讓營養小金礦從早晨開啟你整天滿滿活力。

【2023中信兄弟上半季主題日】

4/1(六)17:05對戰樂天桃猿、4/2(日)17:05對戰味全龍

《開幕週：「最強三連霸黃潮」&「Forever 23」》

4/22(六)17:05對戰富邦悍將、4/23(日)14:05對戰味全龍

《B Party親子嘉年華》

5/6(六)17:05對戰富邦悍將、5/7(日)14:05對戰富邦悍將

《海綿寶寶超級試煉會》

5/27(六)17:05對戰統一7-ELEVEn獅、5/28(日)17:05對戰樂天桃猿

《Say yes! 中信兄弟迺夜市》

6/10(六)-6/11(日)17:05對戰樂天桃猿

《阪神甲子園球場日》

6/22(四)-6/23(五)17:05對戰富邦悍將、6/24(六)17:05對戰統一7-ELEVEn獅

《Zespri Fresh Day》

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