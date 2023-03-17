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中職／兄弟虐「鷹」讓伍祐城單局爆4分 台鋼首戰繳學費

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台鋼雄鷹隊伍祐城先發4局被敲5安打、失4分。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊伍祐城先發4局被敲5安打、失4分。圖／台鋼雄鷹隊提供

中華職棒官辦熱身賽今天3地開打，台鋼雄鷹隊首度出現在賽程中，先發投手伍祐城第2局被打下4分大局，遭遇小小的震撼教育，雄鷹終場以2：7不敵中信兄弟隊。

雄鷹今年要投入二軍賽季「練等」，首度參與官辦熱身賽，面對兄弟先發左投魏碩成，隊史在官辦熱身賽的第1安在第1局由紀慶然敲出，第1分出現在第3局，「前兄弟」吳明鴻敲出三壘打開路，顏清浤的滾地球為雄鷹送回分數，魏碩成則是先發5局僅失1分。

雄鷹由第二指名的伍祐城先發，投4局被敲5安打、失4分，第2局因1安打、2保送僅一出局就形成滿壘，先是暴投送分，接著張仁偉敲出安打、帶有1分打點，岳政華的二壘方向滾地球再送回1分，張志豪的二壘打持續補刀，兄弟單局攻下4分。

兄弟帶著4：1領先進入戰線後半段，岳東華6局上從黃勃睿手中敲出陽春砲；投手也有亮點，去年選秀選進的盧孟揚，面對雄鷹4到6棒連賞3K，徐基麟負責最後2局六上六下。

兩隊都在比賽後段守備出狀況，兄弟第7局陳偉漢在一壘撲下來球卻在要傳時漏掉，紀錄上給內野安打，顏清浤擊出的球在兩名野手之間落地，張仁瑋在二壘防區漏球讓雄鷹再追回1分。雄鷹則是第9局右外野手葉保弟的漏球，讓兄弟再添1分，黃鈞聲也一口氣跑了3個壘包，再靠暴投跑回兄弟的第7分。

台鋼雄鷹 紀慶然

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