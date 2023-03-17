中職／同樣敲8安…悍將3失誤送禮 樂天奪熱身賽首勝

在經典賽熱身賽曾擊敗古巴、荷蘭的富邦悍將隊，今天在中職官辦熱身賽首戰踢到鐵板，單場出現3次失誤，樂天桃猿隊則是美技連連，兩隊同樣敲出8支安打，但最終由猿隊以4：1擊敗悍將。

猿隊1局上靠著林智平的安打先馳得點；5局上是悍將守備出包「送禮」，邱丹保送，加上宋嘉翔敲出的滾地球造成一壘手范國宸失誤，形成無人出局、一二壘有人，接下來猿隊雙盜壘，捕手戴培峰急著傳三壘發生失誤，反讓猿隊添得1分，後續楊晉豪的安打也有1分打點。

6局上悍將又是失誤釀災，邱丹在2出局後敲出的滾地球，造成二壘手王正棠失誤因而上壘，下一棒宋嘉翔的二壘安打立刻造成傷害，也將U18世界盃隊友黃保羅打退場。

悍將投手黃保羅從5局登板後運氣不佳，丟掉的3分皆非責失，被敲3支安打，另有2次三振、1次四壞保送、1次觸身；先發的安得勝則是被敲4支安打，丟掉1分責失。

悍將前4局敲了5支安打，包括王正棠的場地二壘安打，卻都未能攻下分數，直到5局下2出局後，才靠著林哲瑄保送上壘，王正棠右外野二壘安打敲回第1分。

猿隊守備則是澆熄悍將後段反撲希望，7局下2出局一壘有人時，林政華以飛撲方式接殺周佳樂敲出的中外野平飛球，8局下1出局時，換左外野手蔡鎮宇以滑接接殺葉子霆敲出的高飛球，沒收兩支可能安打。

猿隊洋投威達爾開箱，今日先發投了4局、用46球，被敲5支安打但沒有掉分，另有3次三振，也拿下勝投。

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