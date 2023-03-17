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中職／林智勝敲安引爆7分大局 龍完封獅兼練投手守備
2023中華職棒官辦熱身賽今天三地開打，味全龍隊在斗六棒球場靠著「大師兄」林智勝點燃攻勢，7分大局擊潰統一獅隊，加上新秀曹祐齊領軍投手群完封，最終以8：0拿下熱身賽首勝。
前3局獅隊先發投手布雷克僅被敲出1支內野安打，4局上卻陷入大亂流，1出局後被連敲兩安，林智勝的二壘安打敲回第1分，接下來布雷克又連投2次四壞保送製造滿壘，林孝程把握機會敲出三壘安打清空壘包，攻下3分打點。
布雷克又投出1次四壞後退場，接手的施子謙先因龍隊犧牲觸擊丟掉1分，接下來又被連敲3安，陳品捷的安打帶有1分打點，直到又輪回林智勝敲出中外野飛球才結束這個半局。
龍隊新秀曹祐齊首次在一軍熱身賽登板，表現壓過布雷克，投完4局僅用48球，沒有被敲安打，另有4次三振、2次四壞保送，加上趙璟榮、羅華韋、羅國華、 王玉譜、王躍霖各投1局皆無失分。
布雷克先發3.1局投了75球，雖然僅被敲4支安打，但有3次四壞保送，丟掉6分；施子謙則是1.2局被敲3支安打，丟掉1分。
7局下出現形同龍隊投手羅國華守備練習的有趣狀況，2出局後連續兩顆投手方向內野滾地球，羅國華傳一壘都失誤，自己製造一、三壘有人危機，不過「無三不成禮」，下一棒江亮緯又敲出內野滾地，羅國華這次終於穩穩傳到一壘手手套裡，抓到第3個出局數。
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