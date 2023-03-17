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中職／助總調皮！張育成為熱身賽開球 林威助跟著敬禮

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
張育成為中職官辦熱身賽擔任開球嘉賓。圖／台鋼雄鷹隊提供
張育成為中職官辦熱身賽擔任開球嘉賓。圖／台鋼雄鷹隊提供

中華職棒官辦熱身賽今天3地開打，澄清湖棒球場的賽事吸引大批媒體進駐，此戰除了是台鋼雄鷹隊首度於中職賽程中亮相，還因「國防部長」的到來，張育成為此戰擔任開球嘉賓，連中信兄弟隊教頭林威助都在場邊模仿敬禮手勢。

張育成在經典賽以4成38打擊率敲出7安、2轟、8分打點，4戰皆有打點，包括對義大利之戰的追平兩分砲、對荷蘭之戰的超前滿貫砲，將自己在台灣的知名度攻上不同層次，一夕成為台灣英雄，今天獲邀為中職官辦熱身賽開球。

沿用在經典賽的招牌手勢，張育成走上投手丘後，以敬禮向全場打招呼，中職聯盟會長蔡其昌為他遞上手套，而張育成掛滿笑臉將這球送進台鋼自主培訓捕手、經典賽中華隊訓練員吳柏萱的手套裡。

有趣的是，張育成的敬禮手勢，林威助也在休息區裡模仿，連禮畢、帥氣地將手放下動作都復刻，表現「助總」調皮的一面。

林威助敬禮影片：

張育成 中職 經典賽

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