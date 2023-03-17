國中聯賽／硬式組 中山險勝新明睽違29年再奪冠

國中棒球聯賽硬式組今天進行冠軍戰，台中市中山國中在先發投手方紹齊完投7局帶領下，以6比5險勝桃園市新明國中，中山國中相隔29年再度抱回國中聯賽硬式組冠軍。

中山開賽就利用對手2次失誤先馳得點；新明1局下則有許庭愷安打送回分數，加上中山失誤再下一城，反以2比1逆轉超前。

雖然中山2局上再次扳平戰局，不料新明3局下攻勢再起，又是靠著許庭愷的二壘安打再添2分，重新取得領先。

韌性十足的中山，5局上再將戰局扳平，接著又在6局上4比4平手局面，靠著陳韋帆、巫宏威、宋米家的連續安打攻下2分。

新明6局下再追1分，不過中山投手方紹齊穩住陣腳，守住1分領先優勢，也幫助球隊拿下暌違29年的冠軍金盃。

方紹齊以90球完投7局，被敲出10支安打，失5分（4分自責），投出2次四死球，拿下勝投，最終也獲選為大會最有價值球員，賽後他說，今天冠軍戰很緊張，「但相信守備，教頭提醒控準就好，讓對方打不好。」

中山總教練藍文權表示，方紹齊今天投得辛苦，雖被敲出安打但有撐住，「新明是可敬的對手，幸運之神站在我們這邊，這批選手沒有大砲型，但對比賽態度積極，希望他們用心，不要考慮結果。」

中山上次捧回金盃是82學年度的國中硬式棒球聯賽，當時藍文權還是陣中球員，如今他在中山執教12年後首度以教練身分奪冠，藍文權直言一切得來不易，「尤其又在同所學校，意義更大，辛苦訓練學生，希望這次比賽能成為他們難得的經驗。」

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