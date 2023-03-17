中職／PS女孩記者會擠爆！盼複製2013經典效應吸人潮

中華隊在今年世界棒球經典賽打出好表現，效應在今天的中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成軍十年記者會發酵，應援團長小白笑說：「第一次在啦啦隊記者會看到這麼多媒體。」

兄弟啦啦隊今年雖然有笑笑、松鼠和李湲三人因個人生涯規劃和身體因素離隊，不過前隊員Julie回歸，另外加入兩位新成員君白和曼容，今天的記者會上吸引超過眾多媒體到場，至少15台攝影機捕捉美麗倩影，擠爆中信兄弟南港旗艦店。

小白看到今天的媒體熱潮也嚇一跳，期待延續到中職新球季，希望開打後球迷能夠繼續進場為球員、啦啦隊加油。

2013年經典賽中華隊的好表現曾經延續到中職季賽，加上「曼尼效應」，場均進場人數來到6079人，相較前一年大幅成長149.86%，去年中職球季場均人數4903人，就看今年能否再掀「經典效應」。 中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，小安。記者蘇志畬／攝影 中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，盈瑩。記者蘇志畬／攝影 中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，晴兒。記者蘇志畬／攝影 中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，林可。記者蘇志畬／攝影 中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，小安。記者蘇志畬／攝影 中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，峮峮。記者蘇志畬／攝影 中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，白白。記者蘇志畬／攝影 中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，希希。記者蘇志畬／攝影 中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，Julie。記者蘇志畬／攝影 中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，波波。記者蘇志畬／攝影 中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，曼容。記者蘇志畬／攝影 中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，君白。記者蘇志畬／攝影 中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，昀二。記者蘇志畬／攝影 中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，貴貴。記者蘇志畬／攝影 中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，盈瑩。記者蘇志畬／攝影 中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，凱蒂。記者蘇志畬／攝影 中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，白白。記者蘇志畬／攝影 中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，晴兒。記者蘇志畬／攝影 中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，波波。記者蘇志畬／攝影 中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，短今。記者蘇志畬／攝影 中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，Peggy。記者蘇志畬／攝影 中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，希希。記者蘇志畬／攝影 中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，妮可。記者蘇志畬／攝影 中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，峮峮。記者蘇志畬／攝影 中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，凱蒂。記者蘇志畬／攝影 中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，林可。記者蘇志畬／攝影 中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，貴貴。記者蘇志畬／攝影 中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，昀二。記者蘇志畬／攝影

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