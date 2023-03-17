快訊

130元車資收150元！高雄乘客火了 反被運匠打成熊貓眼

買屋諜對諜 看到低首付別衝動 從舊建案找便宜

普亭被通緝！克里姆林宮痛批國際刑事法院：離譜無法接受

中職／PS女孩記者會擠爆！盼複製2013經典效應吸人潮

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會。記者蘇志畬／攝影

中華隊在今年世界棒球經典賽打出好表現，效應在今天的中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成軍十年記者會發酵，應援團長小白笑說：「第一次在啦啦隊記者會看到這麼多媒體。」

兄弟啦啦隊今年雖然有笑笑、松鼠和李湲三人因個人生涯規劃和身體因素離隊，不過前隊員Julie回歸，另外加入兩位新成員君白和曼容，今天的記者會上吸引超過眾多媒體到場，至少15台攝影機捕捉美麗倩影，擠爆中信兄弟南港旗艦店。

小白看到今天的媒體熱潮也嚇一跳，期待延續到中職新球季，希望開打後球迷能夠繼續進場為球員、啦啦隊加油。

2013年經典賽中華隊的好表現曾經延續到中職季賽，加上「曼尼效應」，場均進場人數來到6079人，相較前一年大幅成長149.86%，去年中職球季場均人數4903人，就看今年能否再掀「經典效應」。

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，小安。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，小安。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，盈瑩。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，盈瑩。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，晴兒。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，晴兒。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，林可。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，林可。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，小安。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，小安。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，峮峮。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，峮峮。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，白白。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，白白。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，希希。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，希希。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，Julie。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，Julie。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，波波。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，波波。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，曼容。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，曼容。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，君白。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，君白。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，昀二。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，昀二。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，貴貴。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，貴貴。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，盈瑩。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，盈瑩。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，凱蒂。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，凱蒂。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，白白。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，白白。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，晴兒。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，晴兒。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，波波。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，波波。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，短今。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，短今。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，Peggy。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，Peggy。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，希希。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，希希。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，妮可。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，妮可。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，峮峮。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，峮峮。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，凱蒂。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，凱蒂。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，林可。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，林可。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，貴貴。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，貴貴。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，昀二。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，昀二。記者蘇志畬／攝影

啦啦隊 中職 中華隊

延伸閱讀

中職／「中華兄弟」歸隊分享心得 高宇杰嘆仍輾轉難眠

中職／開季宣傳活動前進兒童新樂園 6球星、19女孩出席

中職／韓籍李多慧舞技超強又會中文 因人氣太夯「被辭職」

經典賽／經典女孩為淘汰落淚 峮峮直呼：太嘔了

相關新聞

中職／官辦熱身賽 張育成開球

中華隊在經典賽的征程落幕，棒球迷視線重新聚焦國內賽事，中華職棒官辦熱身賽昨天3地開打，張育成現身高雄澄清湖棒球場擔任開球...

中職／兄弟虐「鷹」讓伍祐城單局爆4分 台鋼首戰繳學費

中華職棒官辦熱身賽今天3地開打，台鋼雄鷹隊首度出現在賽程中，先發投手伍祐城第2局被打下4分大局，遭遇小小的震撼教育，雄鷹...

中職／同樣敲8安…悍將3失誤送禮 樂天奪熱身賽首勝

在經典賽熱身賽曾擊敗古巴、荷蘭的富邦悍將隊，今天在中職官辦熱身賽首戰踢到鐵板，單場出現3次失誤，樂天桃猿隊則是美技連連，...

中職／林智勝敲安引爆7分大局 龍完封獅兼練投手守備

2023中華職棒官辦熱身賽今天三地開打，味全龍隊在斗六棒球場靠著「大師兄」林智勝點燃攻勢，7分大局擊潰統一獅隊，加上新秀...

中職／助總調皮！張育成為熱身賽開球 林威助跟著敬禮

中華職棒官辦熱身賽今天3地開打，澄清湖棒球場的賽事吸引大批媒體進駐，此戰除了是台鋼雄鷹隊首度於中職賽程中亮相，還因「國防...

國中聯賽／硬式組 中山險勝新明睽違29年再奪冠

國中棒球聯賽硬式組今天進行冠軍戰，台中市中山國中在先發投手方紹齊完投7局帶領下，以6比5險勝桃園市新明國中，中山國中相隔...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦