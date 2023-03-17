中職／PS女孩記者會擠爆！盼複製2013經典效應吸人潮

中華隊在今年世界棒球經典賽打出好表現，效應在今天的中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成軍十年記者會發酵，應援團長小白笑說：「第一次在啦啦隊記者會看到這麼多媒體。」
兄弟啦啦隊今年雖然有笑笑、松鼠和李湲三人因個人生涯規劃和身體因素離隊，不過前隊員Julie回歸，另外加入兩位新成員君白和曼容，今天的記者會上吸引超過眾多媒體到場，至少15台攝影機捕捉美麗倩影，擠爆中信兄弟南港旗艦店。
小白看到今天的媒體熱潮也嚇一跳，期待延續到中職新球季，希望開打後球迷能夠繼續進場為球員、啦啦隊加油。
2013年經典賽中華隊的好表現曾經延續到中職季賽，加上「曼尼效應」，場均進場人數來到6079人，相較前一年大幅成長149.86%，去年中職球季場均人數4903人，就看今年能否再掀「經典效應」。
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