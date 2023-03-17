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中職／「中華兄弟」歸隊分享心得 高宇杰嘆仍輾轉難眠

聯合新聞網／ 綜合報導
高宇杰本次經典賽表現不如預期，也讓他輾轉難眠。 截圖自悍創運動行銷粉絲團
高宇杰本次經典賽表現不如預期，也讓他輾轉難眠。 截圖自悍創運動行銷粉絲團

中華隊本屆經典賽之旅，已在上週敗給古巴隊後告一段落，各隊球員也紛紛回母隊報到。中信兄弟隊日前上傳國手歸隊影片，其中，高宇杰坦承自己仍受表現不佳影響，輾轉難眠。

根據《CTBC Brothers 中信兄弟官方頻道》，本次賽事打守俱佳的江坤宇分享，當自己在熱身賽上到一壘，碰上大學長張志豪時，他叮囑自己：「坤~沒打安打別回來喔！」所幸江坤宇在正賽不只有，還敲了很多支安打。歸隊後，他對張志豪說：「學長，我有打安打了。」後者也欣慰地稱讚他有聽進去。

幾家歡樂幾家愁，蹲捕中華巴拿馬戰，卻因接球瑕疵、擊出雙殺而成為眾矢之的的高宇杰，在影片中語氣沉重地表示，自己這幾天「睡睡醒醒」，「沒有比之前好睡，還是會想到那場的畫面。」並感覺自己未能帶來貢獻。

不過，在經典賽身兼隊長一職的王威晨，也為同隊學弟帶來鼓勵，「如果因為這樣緊張，你會失去很多東西。」高宇杰也分享，「威晨跟我說，你回來就照之前的方式去訓練，把不足的地方好好加強。」倒是呂彥青開起玩笑，「應該不會虧到我，虧小高比較多。」

最後，吳哲源與其他「中華兄弟」們，也不約而同地對這支中華隊感到不捨，並表示會將遺憾化為動力，備戰新賽季。

中信兄弟 高宇杰 中職 江坤宇 王威晨 吳哲源 呂彥青

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