中職／開季宣傳活動前進兒童新樂園 6球星、19女孩出席

中華職棒34年即將登場，中職聯盟與6球團準備好用嶄新面貌迎接新賽季，開季宣傳活動將在3月26日於台北市立兒童新樂園舉辦，聯盟邀請所有球迷蒞臨新樂園，一同迎接中華職棒新球季。

開季宣傳是中職每年季前的焦點活動，象徵新球季的到來，今年的開季宣傳活動由台灣運彩冠名贊助，為迎接全新面貌的中華職棒，今年活動前進台北市立兒童新樂園，期望透過遊樂園的快樂氣氛，讓所有大人、小孩都能歡喜迎球季。

本次活動開放免費入場，滿滿的宣傳活動讓球迷朋友可以從早樂到晚，年度應援曲帶動跳、六隊代表球星及啦啦隊女孩簽名會、吉祥物遊行等；在活動結束後，晚霞天空也將綻放絢麗花火，宣告2023中華職棒正式到來。

中華電信結合中華職棒開季宣傳活動同步舉辦「Hami Video X CPBLTV球迷粉絲Fun派對」，Hami Video「CPBLTV館」全賽事轉播，全賽季早鳥方案訂戶有機會參加3月26日「人氣女孩」粉絲Fun派對棒球迷三月大飽眼福。活動當天，中信兄弟隊陳子豪、樂天桃猿隊黃子鵬、富邦悍將隊范國宸、統一獅隊蘇智傑、味全龍隊陳冠偉、台鋼雄鷹隊曾子祐，以及來自各隊的人氣女孩出席，參與粉絲拍照見面會。

Hami Video「CPBLTV館」將於17日起至29日完整轉播中華職棒大聯盟官辦熱身賽30場全賽事，球迷朋友即日起至3月31日訂閱「CPBLTV館」全賽季早鳥方案，可享優惠價2077元(原價2177元)，除熱身賽之外，還能暢看開季後一軍例行賽、明星賽、季後賽（含總冠軍賽）以及二軍賽事、全賽事VOD，不錯過2023中職新球季精彩時刻。

6隊球星、5隊啦啦隊女孩簽名會名單

Fubon Angels

秀秀子、潔米、丹丹、奶昔

Dragon Beauties

小映、口水、張晴、軒軒

Passion Sisters

凱蒂、希希、晴兒

Uni-Girls

少少、Joy、芮絲、艾璐

Rakuten Girls

岱縈、穎樂、孟潔、筠熹

6隊代表球星

陳子豪、黃子鵬、陳冠偉、蘇智傑、范國宸、曾子祐

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