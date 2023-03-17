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經典賽／經典女孩為淘汰落淚 峮峮直呼：太嘔了

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，峮峮在經典賽曾支援擔任「經典女孩」。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，峮峮在經典賽曾支援擔任「經典女孩」。記者蘇志畬／攝影

中華隊在本屆世界棒球經典賽最後一戰輸給古巴隊，斷送晉級機會，中信兄弟隊五名啦啦隊員現場見證，在看台上紛紛落淚，峮峮說出全台球迷心聲：「這樣結束，真的太嘔了！」

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」今天舉辦成軍十年記者會，隊中峮峮、貴貴、短今、Peggy、妮可在經典賽中支援擔任「經典女孩」，為中華隊熱情加油的身影也獲得國際關注。

台式應援原本就有日、韓球迷關注，這次經典賽後魅力更擴大到歐美，峮峮表示，為所有獲得關注的經典女孩們開心，也很期待未來國際賽中華隊持續打出好成績，「也希望能夠讓世界看見更多的應援魅力。」

中華隊以2勝1敗戰績進入最後一天賽程，贏球就可前進複賽，但可惜最後敗給古巴隊，短今表示，大家都覺得可惜，對於中華隊球員很不捨，「尤其看到張育成的眼淚。」

峮峮也說，大家都相信能夠前進東京，最後1局得分後感覺重燃希望，這樣的方式結束難免訝異，「真的太嘔了，希望下次能夠更好。」妮可則認為，這次無論球員、球迷表現得都非常好。

貴貴表示，對古巴即使落後，大家都仍然保持熱情，最後輸球也互相勉勵「不要氣餒」；這也是Peggy最感動的地方，「球迷都不放棄，令人很感動。」

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，妮可在經典賽曾支援擔任「經典女孩」。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，妮可在經典賽曾支援擔任「經典女孩」。記者蘇志畬／攝影

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，妮可在經典賽曾支援擔任「經典女孩」。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，妮可在經典賽曾支援擔任「經典女孩」。記者蘇志畬／攝影

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，貴貴在經典賽曾支援擔任「經典女孩」。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，貴貴在經典賽曾支援擔任「經典女孩」。記者蘇志畬／攝影

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，短今在經典賽曾支援擔任「經典女孩」。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍十年記者會，短今在經典賽曾支援擔任「經典女孩」。記者蘇志畬／攝影

中華隊 經典賽 中信兄弟

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