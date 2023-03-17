中職／韓籍李多慧舞技超強又會中文 因人氣太夯「被辭職」

南韓最正啦啦隊女神李多慧今日官宣加盟樂天女孩，引發韓媒及台灣球迷關注。李多慧將成為南韓首位進軍海外的啦啦隊女神。

李多慧IG擁有近60萬粉絲，除了有姣好身材及亮麗臉蛋外，還具備超強舞蹈細胞，值得一提的是，他大學時期還學過中文。

李多慧父母皆是起亞虎隊球迷，他2019年首度以啦啦女孩身分亮相，靠著出眾的臉蛋及驚人的舞技迅速累積大量粉絲。除了啦啦隊外，他也積極擴展其他事業，2019年曾參加模特兒比賽獲獎，後續擔任不少品牌及雜誌的模特兒，還開設個人Youtube頻道。

不過李多慧的高人氣反讓他受到質疑，她會在個人社群公布班表，讓粉絲不會撲空，這件事卻成為爭議導火線，起亞虎官方後援會和啦啦隊長批評他搶走球員的風采，應該去當「藝人」而不是「啦啦隊」，已經妨礙到啦啦隊運作。最終她發出道歉聲明，並宣布離職。

李多慧的樂天女孩初登板將是4月14日，樂天桃猿面對味全龍。雖然「啦啦隊IU」李河潤2020年曾加盟樂天，但後續因疫情取消來台，因此李多慧成為首位進軍海外的南韓籍啦啦隊女神。

udn討論區