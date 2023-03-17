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中職／退隊烏龍爆料 峮峮現身親證：我還在！

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters十年有成記者會，峮峮被媒體爆料要退隊，澄清絕無此事。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters十年有成記者會，峮峮被媒體爆料要退隊，澄清絕無此事。記者蘇志畬／攝影

中信兄弟人氣啦啦隊員峮峮日前被媒體爆料，疑似要退隊，今天在「Passion Sisters」成軍十年記者會上，她親自現身，澄清絕無此事，「那天一大早看到報導很訝異。」

峮峮指出，其實啦啦隊通常在每年9月就會決定隔年要不要續留，那天看到報導覺得是子虛烏有的事，想到過沒幾天就有記者會，原本沒打算澄清，但因為球迷很緊張，才用限時動態方式提前宣告「我還在！」

至於是否想過跳啦啦隊到什麼時候？峮峮表示，自己沒有思考過這個問題，跳啦啦隊確實在體能上比較需求，但過程中感受到的心情、環境都很正面，「喜歡這個氣氛，沒有想過要退出。」

今年球季是Passion Sisters成立第10年，峮峮個人生涯也邁入第8年，參與過兩次封王，她說：「很期待看見3連霸。」至於啦啦隊外的規劃，她也說，今年比較幸運有廠商找她代言，主持工作也邁向第3年，「希望越來越好。」

PS女孩今年有君白、曼容兩位新成員加入，峮峮表示，不會感到競爭，自己也很喜歡看到新學妹、參與選秀過程，對新成員也給出建議，「自己不是科班出身，撇步就是保持笑容，讓球迷、球員感受到妳對工作的熱愛。」

啦啦隊 中信兄弟 選秀

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