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中職／重磅補強！君白轉隊PS女孩 Julie回歸、曼容加入

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters，今年加入新成員君白。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters，今年加入新成員君白。記者蘇志畬／攝影

2023 年，中信兄弟啦啦隊Passion Sisters 成軍十年，隊員維持去年的 17人，隊長小安、副隊長Peggy、貴貴、凱蒂、峮峮、短今、希希、白白、晴兒、波波、昀二、盈瑩、妮可、林可，惟笑笑、松鼠和李湲今年因個人生涯規劃和身體因素離隊，前隊員Julie 回歸，另外加入兩位新成員君白、曼容。

Passion Sisters 新成員君白，北藝舞蹈系碩士，2019 年加入中華職棒味全龍啦啦隊，是君白啦啦隊的起源，多年來培養了許多啦啦隊應援的技能，由衷威謝一路上大家的照顧與支持，心中充滿感激，因期望在其他表演領域更寬廣和更精進，所以來到PS 大家庭，希望把熱愛棒球和舞蹈的心意透過場上應接發光發熱。

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters，今年加入新成員曼容。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters，今年加入新成員曼容。記者蘇志畬／攝影

另一位新成員曼容，來自南投埔里，畢業於文化大學戲劇系，從小學習舞蹈，擅長民族舞，20歲獲選台灣小姐冠軍，2021-2023在職籃PLG 聯盟之新竹街口攻城獅擔任啦啦隊長，2022 環球亞洲小姐榮獲

三項單項冠軍，雖然是第一年加入中華職棒，已期許自己盡全力為中信兄弟加油，期望在新的領域更上一層樓。

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters，今年有前隊員Julie 回歸。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters，今年有前隊員Julie 回歸。記者蘇志畬／攝影

中信兄弟隊啦啦隊2月27日展開春訓，為期四天，除了體能上的鍛練，更邀請多位專業舞者老師為女孩量身打造多首精彩舞蹈，希望透過不同的舞風，讓大家感受PS 滿滿的活力與熱情，而今年PS 每位隊員將以別具意義的隊號呈現新制服，敬請期待。

中華職棒開幕戰4月1日在洲際棒球場關打，由中信兄弟迎戰樂天桃猿，邀請熱情球迷進入球場，為中信兄弟加油打氣。

啦啦隊 中信兄弟 中華職棒

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