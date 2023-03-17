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中職／席捲韓職的李多慧當樂天女孩 韓媒以「進軍海外」報導

中央社／ 台北17日電
中職樂天桃猿隊今天宣布，來自韓國、人氣席捲韓職的李多慧今年將加入Rakuten Girls，引起韓媒多篇報導關注。 截圖自李多慧IG
中職樂天桃猿隊今天宣布，來自韓國、人氣席捲韓職的李多慧今年將加入Rakuten Girls，引起韓媒多篇報導關注。 截圖自李多慧IG

中職樂天桃猿隊今天宣布，來自韓國、人氣席捲韓職的李多慧今年將加入Rakuten Girls，引起韓媒多篇報導關注。她表示，希望能夠傳遞韓國應援文化，同時學習台灣應援文化。

李多慧在2017年初接觸職棒，便愛上啦啦隊這個角色，她在2019年正式登上韓職起亞虎的舞台，2021以及2022年在韓國引爆「李多慧熱潮」，人氣相當高，在今年跨海登上台灣的啦啦隊舞台，將以樂天女孩的身分活躍於台灣。

李多慧身高165公分，在韓國已經是知名頻道主及廣告寵兒。她表示：「我7歲就開始學舞，謝謝球團給的舞台，能夠擔任台灣的Rakuten Girls，讓自己不但能傳遞韓國的應援文化，也可以學習台灣的啦啦隊文化，希望大家喜歡自己開朗的樣子。」

李多慧在韓國有相當多粉絲，個人Instagram擁有超過58萬追蹤，她今天在Instagram上表示，在與韓國球團接觸過程中，去年12月樂天桃猿對她提案，在苦惱後最終決定加入，「這是個不容易的決定，我會透過這個機會多多學習，希望之後展現更加成長的面貌」。

多家韓國媒體報導這項消息，以李多慧「進軍海外」為標題報導。她對韓國媒體表示：「（樂天）球團團長親自找上我提出邀請，讓我相當感動，希望向海外傳遞韓國應援文化，也希望給自己新的挑戰。」

李多慧自今年2月起就已經在韓國持續為全猿主場的應援集訓，在台灣的第一場啦啦隊演出將是4月14日，為味全龍與樂天桃猿隊交手的比賽。

樂天桃猿 啦啦隊 韓職

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