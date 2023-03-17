中職／黃潮！中信兄弟年度口號 拚締造三連霸皇朝

中信兄弟迎接2023年中華職棒球季挑戰三連霸，今天公布年度口號「黃潮」，也是連續8年採用英文口號後，採取純「中文」口號，年度視覺則以金色象牙後的猛象軍團為概念發響，並公布球衣設計，暌違五年再推客場球衣。

中信兄弟球團表示，二連霸，掀起一陣榮耀的黃色浪潮。兄弟們今年繼續在波濤洶湧的球賽中奮力拚搏，十面錦旗揚起，象徵中信兄弟十年的養精蓄銳，今年我們仍以最好的態度全力以赴，創造屬於兄弟的黃潮。

兄弟此次主視覺運用金屬元素，透過大量的金色搭配沈穩的藏青色，金色象牙後的猛象軍團蓄勢待發，展現衛冕軍的決心、捍衛黃衫軍的榮耀。

中信兄弟迎接2023年中華職棒球季挑戰三連霸，今天公布年度口號「黃潮」，及年度主視覺。圖／中信兄弟球團提供

中信兄弟的第十年，將以全新猛象戰服挑戰三連霸，本次球衣在設計上主打簡潔風格，主場球衣保留兄弟最經典的榮耀黃為襯底加上鋼鐵藍線條做點綴；並睽違五年，以沈穩藏青色，再度推出客場球衣，球衣特色為自肩線往身體兩側向下延伸的白色色塊，概念來自猛瑪象巨大威猛的象牙，並有著修飾身形的視覺效果。

兄弟從2015年起，年度口號一直採用英文，去年為「RUN IT BACK」，前年則是「BRACE」，另外隊史過去也曾在2017年台灣大賽採取「黃潮來襲」的口號應戰。

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