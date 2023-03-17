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日職／吳念庭回歸西武報到 監督先觀察累不累安排出賽

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
吳念庭在經典賽繳出佳績，今天回歸母隊，向西武獅隊報到。圖／取自西武獅隊臉書
吳念庭在經典賽繳出佳績，今天回歸母隊，向西武獅隊報到。圖／取自西武獅隊臉書

吳念庭在經典賽繳出佳績，結束中華隊任務後，今天已經向西武獅隊報到，隨球隊來到千葉，準備投入與羅德的熱身賽。監督松井稼頭央表示，可以預期吳念庭應該會有點累，但可以的話，希望能在這波系列賽安排他出賽。

吳念庭此次披上中華隊球衣表現不俗，4戰合計15打數敲出5安打、1轟，打擊率3成33，擔任第5棒，稱職保護張育成，加上帥氣的長相、爽朗的笑容，為自己新圈了一批粉絲。

吳念庭前天返日，今天回到西武陣中，松井稼頭央表示，「經歷經典賽的張力，我相信他會滿累的，我是希望他能在千葉的比賽可以上場。」也期待他把經典賽的好手感延續到母隊。

西武今起在羅德主場進行3連戰，吳念庭也以招牌的「吳氏貼文」向球迷問早，「早安，千葉，準備第一場熱身賽。」

吳念庭 西武獅

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