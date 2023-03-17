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中職／Rakuten Girls重磅補強外援 李多慧414初登板

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊今天宣布重磅補強，旗下專屬啦啦隊Rakuten Girls今年第8位新成員，將是來自南韓、人氣襲捲韓職的李多慧（Dahye Lee）。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊今天宣布重磅補強，旗下專屬啦啦隊Rakuten Girls今年第8位新成員，將是來自南韓、人氣襲捲韓職的李多慧（Dahye Lee）。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今天宣布重磅補強，旗下專屬啦啦隊Rakuten Girls今年第8位新成員，就是來自南韓、人氣襲捲韓職的李多慧（Dahye Lee），今年將跨海加入Rakuten Girls，專屬樂天女孩，在台灣的第一場啦啦隊演出將在4月14日桃園棒球場。

李多慧2017年初接觸職棒便愛上啦啦隊，她在2019年正式登上起亞虎隊舞台，2021以及2022年在韓國引爆李多慧熱潮，透過長達一年的協商、台韓經紀合作，Rakuten Monkeys成功邀請李多慧加入Rakuten Girls。

李多慧擁有正韓專業舞蹈應援，自小也是足球迷的她，更受到韓國足球場邊加油氣氛的洗禮，今年二月起就已經在南韓持續為全猿主場的應援集訓，擁有超強舞蹈細胞的她，正在籌備新球季所有的舞蹈。

李多慧身高165公分，散發美人氣質甜蜜卻又性感，在南韓已經是知名頻道主及廣告寵兒，對於能夠來到台灣非常興奮。

能夠參與Rakuten Girls，獅子座的李多慧説：「我七歲就開始學舞，謝謝球團給的舞台，能夠擔任台灣的Rakuten Girls，讓自己不但能傳遞韓國的應援文化，也可以學習台灣的啦啦隊文化，希望大家喜歡自己開朗的樣子！」

李多慧在台灣的第一場啦啦隊演出將是4月14日，球迷朋友可以在全猿主場見證韓國啦啦隊大物降臨，與台灣球迷的第一次近距離接觸。

啦啦隊 樂天桃猿 韓職

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