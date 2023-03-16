中職／張育成為熱身賽開球 ELEVEN開放22戰免費觀看
中華職棒官辦熱身賽明天開打，一直進行到29日，新軍台鋼雄鷹隊首次投入實戰，ELEVEN體育家族全面開放ELEVENSPORTS.com（官網/OTT）免費觀看由ELEVEN製播的22場比賽。
官辦熱身賽明天將在斗六、嘉義市、高雄澄清湖球場3地開打，雄鷹在澄清湖球場迎戰中信兄弟隊，邀請中華隊國手張育成擔任開球嘉賓，樂天桃猿隊林立、統一獅隊陳傑憲、兄弟隊吳哲源、味全龍隊吉力吉撈.鞏冠、富邦悍將隊曾峻岳也會在官辦熱身賽亮相。
ELEVEN體育家族包括有線電視（CH73、74）、MOD（CH211、214）、ELEVEN OTT以及官網ELEVENSPORTS.com，22場官辦熱身賽免費場次線上直播連結如下：
17日中信兄弟對台鋼雄鷹 https://reurl.cc/zAlQee
17日樂天桃猿對富邦悍將 https://reurl.cc/Nq42Xm
18日富邦悍將對台鋼雄鷹 https://reurl.cc/d7Lp2k
18日樂天桃猿對統一獅 https://reurl.cc/LN42bx
19日台鋼雄鷹對富邦悍將 https://reurl.cc/7R7Ep1
19日樂天桃猿對統一獅 https://reurl.cc/n7rpr1
21日台鋼雄鷹對樂天桃猿 https://reurl.cc/V8N2z5
21日統一獅對中信兄弟 https://reurl.cc/EG4mjk
22日富邦悍將對味全龍 https://reurl.cc/mlrpy7
22日統一獅對中信兄弟 https://reurl.cc/MR42j4
23日台鋼雄鷹對樂天桃猿 https://reurl.cc/0E9mdA
23日富邦悍將對味全龍 https://reurl.cc/xlLWpe
24日樂天桃猿對中信兄弟 https://reurl.cc/1e38XD
24日富邦悍將對統一獅 https://reurl.cc/Q4e2YZ
25日樂天桃猿對中信兄弟 https://reurl.cc/2WzaQr
25日富邦悍將對統一獅 https://reurl.cc/4QjlNL
27日中信兄弟對富邦悍將 https://reurl.cc/mlrpY1
27日味全龍對樂天桃猿 https://reurl.cc/o0rvK5
28日味全龍對樂天桃猿 https://reurl.cc/Q4e2VO
28日中信兄弟對富邦悍將 https://reurl.cc/MR42Mp
29日統一獅對味全龍 https://reurl.cc/d7Lppy
29富邦悍將對樂天桃猿 https://reurl.cc/MR422p
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