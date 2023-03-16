中職／張育成為熱身賽開球 ELEVEN開放22戰免費觀看

中華職棒官辦熱身賽明天開打，一直進行到29日，新軍台鋼雄鷹隊首次投入實戰，ELEVEN體育家族全面開放ELEVENSPORTS.com（官網/OTT）免費觀看由ELEVEN製播的22場比賽。

官辦熱身賽明天將在斗六、嘉義市、高雄澄清湖球場3地開打，雄鷹在澄清湖球場迎戰中信兄弟隊，邀請中華隊國手張育成擔任開球嘉賓，樂天桃猿隊林立、統一獅隊陳傑憲、兄弟隊吳哲源、味全龍隊吉力吉撈.鞏冠、富邦悍將隊曾峻岳也會在官辦熱身賽亮相。

ELEVEN體育家族包括有線電視（CH73、74）、MOD（CH211、214）、ELEVEN OTT以及官網ELEVENSPORTS.com，22場官辦熱身賽免費場次線上直播連結如下：

17日中信兄弟對台鋼雄鷹 https://reurl.cc/zAlQee

17日樂天桃猿對富邦悍將 https://reurl.cc/Nq42Xm

18日富邦悍將對台鋼雄鷹 https://reurl.cc/d7Lp2k

18日樂天桃猿對統一獅 https://reurl.cc/LN42bx

19日台鋼雄鷹對富邦悍將 https://reurl.cc/7R7Ep1

19日樂天桃猿對統一獅 https://reurl.cc/n7rpr1

21日台鋼雄鷹對樂天桃猿 https://reurl.cc/V8N2z5

21日統一獅對中信兄弟 https://reurl.cc/EG4mjk

22日富邦悍將對味全龍 https://reurl.cc/mlrpy7

22日統一獅對中信兄弟 https://reurl.cc/MR42j4

23日台鋼雄鷹對樂天桃猿 https://reurl.cc/0E9mdA

23日富邦悍將對味全龍 https://reurl.cc/xlLWpe

24日樂天桃猿對中信兄弟 https://reurl.cc/1e38XD

24日富邦悍將對統一獅 https://reurl.cc/Q4e2YZ

25日樂天桃猿對中信兄弟 https://reurl.cc/2WzaQr

25日富邦悍將對統一獅 https://reurl.cc/4QjlNL

27日中信兄弟對富邦悍將 https://reurl.cc/mlrpY1

27日味全龍對樂天桃猿 https://reurl.cc/o0rvK5

28日味全龍對樂天桃猿 https://reurl.cc/Q4e2VO

28日中信兄弟對富邦悍將 https://reurl.cc/MR42Mp

29日統一獅對味全龍 https://reurl.cc/d7Lppy

29富邦悍將對樂天桃猿 https://reurl.cc/MR422p

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