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日職／宋家豪重返樂天春訓營 2救援在大會暫居榜首

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
宋家豪(左)返日職母隊樂天金鷲春訓。 樂天金鷲隊推特
宋家豪(左)返日職母隊樂天金鷲春訓。 樂天金鷲隊推特

中華隊在世界棒球經典賽A組遭淘汰後，旅外球員陸續離台向母隊報到，日職樂天隊投宋家豪今天在靜岡草薙球場加入一軍春訓，他表示，代表台灣出賽是很棒的經驗，球迷熱情支持也讓他非常感動。

宋家豪在經典賽出賽3場，合計3.2局被揮出兩支安打、失1分，奪下兩場救援成功，在大會救援排行榜上，只有他和荷蘭投手弗羅倫納斯（Wendell Floranus）2救援並列榜首。

宋家豪表示，見到隊友感到激動、興奮，也希望松井裕樹在日本國家隊好好表現，自己會全力支持日本。

樂天在新球季開打前，還有8場熱身賽，教練團告訴宋家豪，就按照自己的節奏好好調整。

經典賽 WBC中華隊

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