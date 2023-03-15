中職／再次敬禮！張育成17日為中職熱身賽開球

2023年中華職棒新球季將在4月1日開打，為中華隊打出經典表現的張育成在返美之前，受邀在3月17日現身，為中職熱身賽開球。

中華職棒熱身賽將在17日開打，中職聯盟今天宣布，世界棒球經典賽A組預賽MVP張育成，3月17日將現身澄清湖棒球場，為熱身賽開球揭幕，歡迎球迷朋友來一睹台灣英雄風采。

張育成去年球季從待了四年的印地安人隊，輾轉效力了海盜、光芒、紅襪隊，球季結束後雖然未獲續約，但在參加經典賽之前，獲得紅襪隊的大聯盟合約，打完經典賽後就要返美報到，在這之前特地抽空為中職開球。

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