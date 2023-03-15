中職／強獅來襲！統一開幕周 滿滿迷彩軍旅風

迎戰2023年新球季，統一獅開幕戰系列活動發出「教育召獅令」，4月3日到9日分別於台南棒球場及高雄澄清湖棒球場，舉辦「1號英雄開戰，強獅來襲」主題活動，周邊活動跟贈品，滿滿軍旅風。

統一獅隊自2015年起，球團將背號「1」保留給球迷作為專屬背號，象徵球迷是球團不可缺少的一份子，並連續三年舉辦1號英雄主題日活動，全體球員一致穿上1號球衣出賽，獲得球迷好評與共鳴。

本季1號英雄主題日再度回歸，今日獅隊特別公布「教育召獅令」，獅子軍開幕周緊緊結合1號球迷與迷彩英雄風格的主軸，台南主場首戰將邀請台南市管樂團，以氣勢磅礡的管樂編制演奏隊歌及年度歌曲。

統一獅開幕戰系列活動發出「教育召獅令」，4月3日到9日舉辦「1號英雄開戰，強獅來襲」主題活動，周邊活動跟贈品，滿滿軍旅風。圖／統一獅隊提供

場外更推出鐵桿獅迷一定要挑戰的「猛獅五項戰技活動」，其中包含兵籍資料認證報到處、五項戰技鑑測考核站，讓球迷提早來到球場享受豐富充滿挑戰鑑測，每天也特別規劃不同軍用裝備小物，其中包統一獅選手球員款個性軍牌項鍊、軍扣鑰匙圈等限定贈品。

獅隊開幕戰周賽程4月3日、8日、9日於台南棒球場舉辦，分別對戰中信兄弟、樂天桃猿及富邦悍將，而4月4日、5日於高雄澄清湖棒球場，分別對戰中信兄弟及味全龍。

開幕戰週系列主題活動中，高雄澄清湖主場賽事將贈送「LionsUp軍扣鑰匙圈」，每場限量3500份；而台南主場賽事將贈送「統一獅選手LionsUp軍牌項鍊」，每場限量3500個，其中推出統一獅選手 20位款式，每場隨機贈送，不得指定款式；「2023 LionsUp年度視覺賽程桌墊」搭配主場開幕周賽程，每日限量3500份，以上贈品均可持當日票券現場排隊兌換，數量有限，送完為止。

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