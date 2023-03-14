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國中聯賽／潘浩恩後援好投 龜山連2年闖8強

中央社／ 台北14日電
111學年度國中棒球聯賽（硬式組）14日進行16強賽，龜山國中左投潘浩恩6局下接替先發投手守住1分領先，主投1.1局無失分，助隊以5比3拿勝，連2年闖進國中聯賽硬式組8強。（學生棒球運動聯盟提供）
111學年度國中棒球聯賽（硬式組）14日進行16強賽，龜山國中左投潘浩恩6局下接替先發投手守住1分領先，主投1.1局無失分，助隊以5比3拿勝，連2年闖進國中聯賽硬式組8強。（學生棒球運動聯盟提供）

國中棒球聯賽硬式組今天進行16強賽，龜山國中左投潘浩恩在6局下接替先發投手守住領先，帶領龜山最終以5比3擊敗高雄市前金國中，連2年闖進國中聯賽硬式組8強。

龜山在2局上靠著張凱瑋安打率先得分；4局上1出局後劉恩廷、邱彥喆、韓冠廷都敲出安打，再添2分；到了5局上，劉冠頡敲二壘安打再下一城。龜山先發投手劉恩廷前4局都沒讓對方敲出安打，打完5局上龜山取得4比0領先。

前金在5局下反撲，首名打者保送上壘後，潘偉傑掃出三壘安打，打破鴨蛋，賴承恩、林聖唯隨後補上安打，追到3比4、只差1分；到了6局下，劉恩廷留下2出局一壘有人局面退場，後援潘浩恩順利抓下第3個出局數，讓龜山氣勢大振，7局上再攻進1分保險分；最後半局潘浩恩演出3上3下，關門成功。

龜山教練蘇又申賽後表示，先發投手劉恩廷一直都是球隊最穩定的投手，雖然有迷航一段時間，「但今天相信他可以做到，他投得也不錯；後援的潘浩恩之前曾對前金練習賽時展現不錯的壓制力，因此這場有準備，他的控球準、最近新練單指曲球（蝴蝶球），今天也有拿來應用。」

潘浩恩表示，今天上場只領先1分有點壓力，但因為後面有7個隊友，信任守備，策略是投外角球讓對方打不好，搶好球數。國三的潘浩恩曾在國小6年級手肘位移受傷，休息了1年。

今天比賽結束後，8強隊伍也全數出爐，分別是台北市長安國中、桃園市新明國中、新北市二重國中、桃園市仁和國中、台南市民德國中、台中市中山國中、南投縣中興國中、桃園市龜山國中，其中桃園球隊占了3隊最多。

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