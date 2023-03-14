是否滿意經典賽中華隊表現？ 辜仲諒：選手真的盡力了
本屆世界棒球經典賽，中華隊以1比7輸給古巴隊而止步分組賽。中華棒協理事長辜仲諒今為「紅火案」更三審至台灣高等法院出庭，面對媒體詢問是否滿意中華隊表現？辜答稱「選手盡力了、選手真的盡力了」。
辜仲諒先前擔任中信金控副董事長，捲入紅火案纏訟17年。辜仲諒一審被依證券交易法、銀行法背信罪判9年徒刑，高院更二審改判無罪，但最高院去年5月再撤銷、發回。高院更三審開庭時，辜否認犯罪，檢察官批「中信不是辜家獨資」。
辜仲諒在經典賽A組預賽開幕戰時表示，職業球員從小打球，就是為了這一刻，「如果現在不表現，要等到何時表現呢？沒有時間了，要表現就是這個時候，拿出勇氣，打給愛棒球的球迷看。」
亞洲棒球總會（BFA）將在本月中旬於日本東京召開執行委員會議，研討今年各項賽事籌辦，並討論如何提升亞洲棒球實力，辜仲諒希望能前往東京親自主持亞洲棒球總會執行委員會議。
辜聲請暫時解除限制出境，並表示現全心投入推廣棒球運動，且擔任亞洲棒球總會新任會長，希望能於後疫情時代開展更多國際棒球賽，增加台灣代表隊參與機會，擴大台灣國際能見度。
高院認為辜仲諒的聲請非無憑據，考量辜先前曾因至泰國參加亞棒總會會議、瑞士參加世界棒壘球總會新總部落成典禮，而暫時解除限制出境且遵期返國，可見他能遵守暫時解除限制出境的約束，因此裁定准許辜在提出1億元保證金後，本月15日至25日可出境，並責付體育署署長鄭世忠。
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