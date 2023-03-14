快訊

超狂！長榮去年營收、獲利雙創新高 將配息70元現金

中職／回歸統一獅隊長陳傑憲期許「靜心盡力」 帶球隊奪佳績

中央社／ 台北14日電
陳傑憲。 報系資料照
陳傑憲。 報系資料照

中職統一獅隊今天發布新聞稿，介紹各教練、球員的年度目標，其中隊長陳傑憲寫下年度目標為「靜心盡力」，期許自己本季將心態控制好，扮演好隊長角色，帶領球隊奪下好成績。

獅隊全員每年都會在開訓典禮當天，在木製祈福繪馬寫下新球季的年度目標，獅隊今天發布新聞稿分享教練、球員們在1月開訓時寫下的年度目標。

經典賽繳出好表現的陳傑憲今年回鍋接任獅隊隊長，他的年度目標寫下「靜心盡力」，他分享寫下這句背後的故事，是因為去年有一場比賽沒有幫助到球隊，在休息室裡宣洩，隔天被總教練林岳平叫去聊聊。

陳傑憲說：「餅總說我現在是一位好的選手，也是球隊領導者，要怎麼把自己的格局放大去帶領球隊。」陳傑憲指出，自從那次之後感觸很深，「我也覺得身為一個選手，不只要能力好，心態方面跟情緒方面都要控制好。」因此陳傑憲以「靜」字，期許自己該穩的時候穩，扮演好自己的角色，帶領球隊拿下好成績。

獅隊首席教練高志綱年度目標則為「隊興我榮、隊衰我悲，2023重返榮耀。」他指出，「希望喚起對球隊的認同感，除了追求自己個人的成績之外，球隊的大家彼此之間，最主要的連結就是來自於球隊成績，球隊狀況也是屬於團隊裡面一份子必須要有的責任。」

另外還有不少有創意的年度目標，像是「府城金孫」古林睿煬的「強化玻璃」，還有私下很有哏的投手江承峰寫「零確診、疫苗打3劑、一起做防疫」。

古林睿煬笑說：「因為我知道球迷都戲稱我是玻璃人，擺脫不了這個稱號沒關係，那我就變成強化玻璃，期許今年一整季可以跟強化玻璃一樣強。」至於守備教練周廣勝寫的「狂賀：」，他分享，「最後是今年結束的時候，再把它寫上去『統一獅總冠軍』。」

經典賽 WBC中華隊 WBC風雲

延伸閱讀

經典賽／中華隊投球均速輸捷克 倒數第二只贏中國隊

經典賽／「各國好手都被應援聲震撼」陳傑憲400字長文吐心聲

經典賽／回顧中華隊種種 陳傑憲哽咽：穿這件球衣很不容易

經典賽／哭到說不完的話語 陳禹勳：台灣棒球是有機會的

相關新聞

日職／前塞揚強投包爾有新工作！年薪400萬美元加盟橫濱DeNA

前塞揚強投包爾（Trevor Bauer）2021年遭控性暴力被停賽調查，大聯盟將禁賽場次從324場下修至194場，預計今年5月能復出，但最後仍遭道奇釋出，至今無大聯盟球隊簽下他。不過，今天日職橫濱D

日職／塞揚包爾重磅加盟橫濱 監督早就想「爆雷」了

因捲入性暴力醜聞而丟了工作的塞揚投手包爾（Trevor Bauer），確定找到新東家，今晨震撼公布加入日本職棒橫濱隊，監...

中職／回歸統一獅隊長陳傑憲期許「靜心盡力」 帶球隊奪佳績

中職統一獅隊今天發布新聞稿，介紹各教練、球員的年度目標，其中隊長陳傑憲寫下年度目標為「靜心盡力」，期許自己本季將心態控制...

棒球／美國大學出現超離譜好壞球判決 主審隔天遭聯盟禁賽

美國NCAA南方領地聯盟（Southland Conference）一名主審在比賽中做出離譜好壞球判決，引起球員憤怒，事後聯盟也將該名裁判無限期禁賽。 美國時間3月10日，密西西比作客紐奧良的比

棒球／國際A級！ 屏東建新棒球場

屏東縣立棒球場使用逾40年，因設施老舊，很難舉辦職棒賽事，縣府規畫在高鐵六塊厝特定區、斥資24.1億元，興建可容1.5萬...

中職／8月重返賽場 唐肇廷十年生涯奇蹟年

【撰文／石毓琪】 中職生涯第十個球季，統一7-ELEVEn獅唐肇廷從復健開始，34歲在棒球員已屬高齡，又面臨運動員大傷阿基里斯腱斷裂，咬牙挺過辛苦走來每一步，耗時8個月重返一軍賽場，不僅締造醫學奇蹟

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦