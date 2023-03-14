中職／回歸統一獅隊長陳傑憲期許「靜心盡力」 帶球隊奪佳績

中職統一獅隊今天發布新聞稿，介紹各教練、球員的年度目標，其中隊長陳傑憲寫下年度目標為「靜心盡力」，期許自己本季將心態控制好，扮演好隊長角色，帶領球隊奪下好成績。

獅隊全員每年都會在開訓典禮當天，在木製祈福繪馬寫下新球季的年度目標，獅隊今天發布新聞稿分享教練、球員們在1月開訓時寫下的年度目標。

在經典賽繳出好表現的陳傑憲今年回鍋接任獅隊隊長，他的年度目標寫下「靜心盡力」，他分享寫下這句背後的故事，是因為去年有一場比賽沒有幫助到球隊，在休息室裡宣洩，隔天被總教練林岳平叫去聊聊。

陳傑憲說：「餅總說我現在是一位好的選手，也是球隊領導者，要怎麼把自己的格局放大去帶領球隊。」陳傑憲指出，自從那次之後感觸很深，「我也覺得身為一個選手，不只要能力好，心態方面跟情緒方面都要控制好。」因此陳傑憲以「靜」字，期許自己該穩的時候穩，扮演好自己的角色，帶領球隊拿下好成績。

獅隊首席教練高志綱年度目標則為「隊興我榮、隊衰我悲，2023重返榮耀。」他指出，「希望喚起對球隊的認同感，除了追求自己個人的成績之外，球隊的大家彼此之間，最主要的連結就是來自於球隊成績，球隊狀況也是屬於團隊裡面一份子必須要有的責任。」

另外還有不少有創意的年度目標，像是「府城金孫」古林睿煬的「強化玻璃」，還有私下很有哏的投手江承峰寫「零確診、疫苗打3劑、一起做防疫」。

古林睿煬笑說：「因為我知道球迷都戲稱我是玻璃人，擺脫不了這個稱號沒關係，那我就變成強化玻璃，期許今年一整季可以跟強化玻璃一樣強。」至於守備教練周廣勝寫的「狂賀：」，他分享，「最後是今年結束的時候，再把它寫上去『統一獅總冠軍』。」

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