經典賽／派1A菜鳥對美國「放推」？ 加國教頭：我來扛

世界棒球經典賽C組預賽，美國隊今天在前兩局就打下12分，最終提前在7局以12：1擊敗加拿大隊。加拿大推出19歲1A菜鳥先發，被早早打爆，總教練惠特（Ernie Whitt）對於這樣的結局回應：「我來扛」。

加拿大先發投手巴雷特（Mitch Bratt）為遊騎兵隊農場排名17、去年所屬層級1A，年紀還不到美國法定飲酒年齡，今天「越級打怪」顯然太過殘酷，對戰7名打者只拿到1個出局數，最終繳出0.1局被敲3安打、3保送，丟掉6分，包括楚奧特（Mike Trout）的三分砲。

美國總教練迪羅沙（Mark DeRosa）賽後被問到，能否想像一位19歲投手必須面對美國這樣的全明星打線，他回應：「老實說，這個問題有點難。」他無意替對手發言，而是稱讚自家打線做得好，在布雷特不穩時耐心選球，「每個人都把攻勢串聯下去，這是最棒的。」

加拿大未推派經驗更好的投手上場，外界猜測可能想把戰力留在面對哥倫比亞、墨西哥之戰，惠特對此僅表示，「我們需要有人吃下局數，而他就是我選的那個人，只是今天並不順利，好球不多，保送了太多人。」

惠特強調，「是我決定派他上場，所以我會承擔責難。」外界擔心這一戰是否擊潰這位才剛步入職業賽場的菜鳥，惠特回應：「他的心態是如果可以解決對手，那是加分，如果不行也沒關係，因為對手是大聯盟球星，而他知道自己還有進步空間。」

對於後續牛棚調度，惠特坦言，「當你第一局就處於9分落後，要追回來很困難，我們確實有想要省下投手的想法，這是毫無疑問的。」他強調，沒有人希望輸得這麼難看，「但我持續告訴自己，我們的目標是晉級，如果我們可以贏得接下來兩場比賽，就不需要擔心輸了幾分。」

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