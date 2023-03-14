快訊

借循環杯送咖啡15日開跑 摩斯、小7限量7,000杯送完為止

「料理的鐵人」名廚陳建一病逝 享壽67歲

棒球／美國大學出現超離譜好壞球判決 主審隔天遭聯盟禁賽

聯合新聞網／ 綜合報導
主審判定外角偏低球路為好球，打者慘遭三振。 截圖自影片。
主審判定外角偏低球路為好球，打者慘遭三振。 截圖自影片

美國NCAA南方領地聯盟（Southland Conference）一名主審在比賽中做出離譜好壞球判決，引起球員憤怒，事後聯盟也將該名裁判無限期禁賽。

美國時間3月10日，密西西比作客紐奧良的比賽進入9局上2出局，以3：7落後，密西西比打者米姆斯（Davon Mims）放掉偏低的球路，主審卻判好球，讓米姆斯在打擊區氣得直跳腳，沒想到接下來更扯，投手投出差點落地的超外角球路，結果主審竟直接拉弓三振，結束比賽。

米姆斯氣到拎著球棒找主審理論，捕手趕緊拉住他，沒有造成肢體衝突。事發當下，比賽主播大叫：「我的天啊！這太可怕了」他隨後表示，「真的太糟糕了，主審只想趕快回家。」

事發隔天，南方領地聯盟宣布，主審的行為違反規定，將受無限期禁賽處分。該畫面被上傳至網路後，球迷紛紛表達不滿，「這判決真的太誇張了」、「這是對體育賽事的羞辱」、「連捕手自己都知道是壞球」。

相關新聞

經典賽／波多黎各4投封鎖以色列 締史上第一場完全比賽

波多黎各今天在世界棒球經典賽寫下歷史，里昂（José De León）的5.2局好投領銜，讓以色列的所有攻擊數據留下一片...

日職／前塞揚強投包爾有新工作！年薪400萬美元加盟橫濱DeNA

前塞揚強投包爾（Trevor Bauer）2021年遭控性暴力被停賽調查，大聯盟將禁賽場次從324場下修至194場，預計今年5月能復出，但最後仍遭道奇釋出，至今無大聯盟球隊簽下他。不過，今天日職橫濱D

經典賽／虐菜！美國打爆19歲投手 7局「扣倒」加拿大

美國隊在經典賽前一戰以5：11輸給墨西哥，今天將怨氣發洩在加拿大身上，首局虐爆加拿大19歲投手巴雷特（Mitch Bra...

經典賽／波多黎各4投接力完全比賽 捕手爆料1人天然呆

波多黎各今天在經典賽由4任投手合力締造完全比賽，提前在8局以10：0擊敗以色列，總教練莫里納（Yadier Molina...

日職／塞揚包爾重磅加盟橫濱 監督早就想「爆雷」了

因捲入性暴力醜聞而丟了工作的塞揚投手包爾（Trevor Bauer），確定找到新東家，今晨震撼公布加入日本職棒橫濱隊，監...

經典賽／派1A菜鳥對美國「放推」？ 加國教頭：我來扛

世界棒球經典賽C組預賽，美國隊今天在前兩局就打下12分，最終提前在7局以12：1擊敗加拿大隊。加拿大推出19歲1A菜鳥先...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦