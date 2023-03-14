棒球／美國大學出現超離譜好壞球判決 主審隔天遭聯盟禁賽

美國NCAA南方領地聯盟（Southland Conference）一名主審在比賽中做出離譜好壞球判決，引起球員憤怒，事後聯盟也將該名裁判無限期禁賽。

美國時間3月10日，密西西比作客紐奧良的比賽進入9局上2出局，以3：7落後，密西西比打者米姆斯（Davon Mims）放掉偏低的球路，主審卻判好球，讓米姆斯在打擊區氣得直跳腳，沒想到接下來更扯，投手投出差點落地的超外角球路，結果主審竟直接拉弓三振，結束比賽。

米姆斯氣到拎著球棒找主審理論，捕手趕緊拉住他，沒有造成肢體衝突。事發當下，比賽主播大叫：「我的天啊！這太可怕了」他隨後表示，「真的太糟糕了，主審只想趕快回家。」

事發隔天，南方領地聯盟宣布，主審的行為違反規定，將受無限期禁賽處分。該畫面被上傳至網路後，球迷紛紛表達不滿，「這判決真的太誇張了」、「這是對體育賽事的羞辱」、「連捕手自己都知道是壞球」。

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