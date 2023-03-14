經典賽／虐菜！美國打爆19歲投手 7局「扣倒」加拿大

美國隊在經典賽前一戰以5：11輸給墨西哥，今天將怨氣發洩在加拿大身上，首局虐爆加拿大19歲投手巴雷特（Mitch Bratt），單局就暴打9分底定戰局，提前在7局以12：1擊敗加拿大，目前在C組取得2勝1敗站上分組第一。

加拿大先發投手巴雷特為遊騎兵隊農場排名17、去年所屬層級1A的年輕投手，年紀還不到美國法定飲酒年齡，今天面對美國全明星打線，「越級打怪」顯然太過殘酷，對戰7名打者只拿到1個出局數，最終繳出0.1局被敲3安打、3保送，丟掉6分。

美國首局就暴打9分大局，打線打了12人次，敲出5安打、4次四死球保送，包括楚奧特（Mike Trout）的三分砲；第2局再追加3分，透納（Trea Turner）加入開轟行列敲出陽春砲。

美國先發投手林恩（Lance Lynn）繳出5局僅被敲2安打好投，封鎖加拿大打線，只在2局上被楊恩（Jared Young）敲出陽春砲，也是加拿大全場唯一分數；美國由米克拉斯（Miles Mikolas）負責最後2局，被敲3安打、未失分。

加拿大第2任投手弗瑞（R.J. Freure）投2.2局也失6分，早早處於1：12落後，逼近5局差距15分的提前結束門檻，最終力撐到7局收工。

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