經典賽／波多黎各4投接力完全比賽 捕手爆料1人天然呆

波多黎各今天在經典賽由4任投手合力締造完全比賽，提前在8局以10：0擊敗以色列，總教練莫里納（Yadier Molina）透露，自己在第6局意識到大事正在發生；捕手馬多納度（Martin Maldonado）則爆料，第2任投手里歐斯（Yacksel Rios）直到賽後才發現，自己參與了一場完全比賽。

目前以小聯盟合約效力雙城的里昂（José De Leon），此役以64球吃下5.2局、送出10次三振；後續3任投手出賽，先是里歐斯在第6局兩出局後接手投球，狄亞茲（Edwin Diaz）、昂德伍德（Duane Underwood Jr.）各負責1局，都未讓以色列摸到一壘壘包，4人聯手在經典賽史上留下一席之地。

WALK OFF. PERFECT GAME.



A historic performance for Team Puerto Rico 🇵🇷 pic.twitter.com/FGKQic4cxH — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2023年3月14日

被問到何時注意到仍維持完全比賽之姿，里昂笑說：「他們不跟我講半句話，我那時就知道了。」莫里納則描述，里昂投到第6局時，他詢問投手教練邦斯（icky Bones）用球數，得到已經接近65球的答案，「我抬頭看計分板，知道有些事情（完全比賽）正在發生。」

波多黎各4投寫下歷史，里昂賽後接過這顆完全比賽紀念球，此役出賽的4位投手及捕手馬多納度已在球上簽名。里昂表示，會將這顆球好好收藏在家裡，「我的家人就在觀眾席上，穿著波多黎各球衣，投出這場比賽，這讓這一刻變得更加特別100倍。」

馬多納度表示，這是自己接過的第3場無安打、第1場完全比賽，接力完成完全比賽的難度在於，上場的後援投手不見得知道當時狀況、也不一定可以馬上進入狀況，「有趣的是，里歐斯上來時，我告訴他當成比分0：0來投，他聽不懂，直到比賽結束後才恍然大悟跟我說，『喔！原來你是這個意思。』」

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