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日職／塞揚包爾重磅加盟橫濱 監督早就想「爆雷」了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
塞揚投手包爾轉戰日職。 美聯社
塞揚投手包爾轉戰日職。 美聯社

因捲入性暴力醜聞而丟了工作的塞揚投手包爾（Trevor Bauer），確定找到新東家，今晨震撼公布加入日本職棒橫濱隊，監督三浦大輔透露自己得知消息時也很震驚，很辛苦才忍住不「爆雷」。

包爾為2020年國聯塞揚得主，隔年與道奇簽下一紙3年1.02億美元合約，才打了半年，就遭指控性暴力，大聯盟對他祭出停賽調查，他的禁賽場次將在今年5月蹲完球監，但道奇在1月決定與他「切割」、宣布釋出，包爾成為自由球員。

在其他美職各隊都不敢碰的情況下，包爾待業至今，橫濱在昨天晚間就以「Who's next? 」留言，預告今天早上9點將有大消息公布，日本媒體則於今晨揭露這記震撼彈。

包爾以年薪4億日圓（約9100萬台幣、300萬美元）與橫濱達成合約，將披上96號球衣，前進東洋展開棒球生涯另一篇章。包爾表示：「在日職打球一直都是我的夢想，想不到比橫濱更棒的球隊了，我很興奮即將成為灣星的一份子。」

三浦大輔今天在球隊練球前受訪，神情藏不住喜悅，「根本沒想過塞揚投手會來日本，我知道消息時，也覺得很衝擊。」他更透露，早在合約底定時，就很想跟媒體說，自己很努力才忍住不「爆雷」，笑答：「好想早點跟你們說啊！」

包爾 橫濱

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