日職／前塞揚強投包爾有新工作！年薪400萬美元加盟橫濱DeNA

前塞揚強投包爾（Trevor Bauer）2021年遭控性暴力被停賽調查，大聯盟將禁賽場次從324場下修至194場，預計今年5月能復出，但最後仍遭道奇釋出，至今無大聯盟球隊簽下他。不過，今天日職橫濱DeNA正式宣布簽下鮑爾，年薪高達400萬美元。

32歲的包爾正值當打之年，曾在2020年效力紅人時摘下國聯塞揚獎，休賽季和道奇簽下3年1.02億美元大約，該季出賽17場，防禦率2.59，沒想到7月捲入性暴力醜聞，遭到大聯盟禁賽。

據日媒《產經體育》報導指出，橫濱DeNA對包爾進行詳細的調查和討論，由於鮑爾的案件最終因證據不足未遭起訴，所以決定網羅他，雙方達成400萬美元的合約協議。

橫濱DeNA稍早也正式宣布這項消息，包爾將披上96號戰袍，他也拍攝影片向橫濱球迷自我介紹，「很高興本賽季能為橫濱效力。在日本打球是我的夢想，我認為沒有比橫濱更好的球隊，能讓我在球迷面前實現這個夢想。」

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The Yokohama DeNA BayStars are pleased to announce that we have signed Trevor Bauer to a player contract for the 2023 season. The player number will be 96.#welcometo#baystarshttps://t.co/mxl9KcTBIR https://t.co/kXXz1p42Qc pic.twitter.com/XDWcy4hu8s — 横浜DeNAベイスターズ (@ydb_yokohama) 2023年3月14日

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