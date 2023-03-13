經典賽／30歲菜鳥成美國殺手 梅內塞斯：永遠不會忘記

世界棒球經典賽C組開打第2天，美國爆冷5：11不敵墨西哥，在爆滿47534名球迷面前，完全失去地主隊的氣勢，總教練迪羅沙賽後說：「還在處理這場比賽中發生的事。」

美國今天打完前4局就被攻下7分，面對國民隊30歲菜鳥打者梅內塞斯（Joey Meneses）還被轟出雙響砲，毫無能力挽回戰局，終場以6分之差落敗。

美國推出8名投手上陣，一共被揮出15支安打，先發投手馬丁尼茲（Nick Martinez）投2.2局失3分吞敗；至於打線部分，全隊面對墨西哥6名投手出現8支安打，先發中心棒次11打數只有1安，失去明星隊的光彩。

迪羅沙所謂「處理事情」，意謂和教練團好好溝通，為何投打都出現問題，他也希望下一戰對決加拿大，能夠打出讓人改觀的內容。

梅內塞斯5打數3安打、攻下5分打點，成為墨西哥贏球最大功臣；他出身勇士隊，2011年展開職業生涯，長期待在小聯盟，2019年轉戰日職歐力士隊，直到去年8月3日才登上國民大聯盟，今天單場兩轟成為美國殺手。

梅內塞斯說：「不知該說什麼，這是一種充滿腎上腺素的美妙感覺，永遠不會忘記；我們要向所有人展示，墨西哥有很多人才。」

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