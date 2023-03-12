經典賽／A組MVP獎落墊底球隊 張育成猛到無法不選他

世界棒球經典賽A組賽程今天落幕，分組最有價值球員獎落墊底球隊，張育成以4成38打擊率敲出7安打、2轟、8分打點突圍。

中華隊以2勝2敗完成分組賽程，依序以5：12輸給巴拿馬、11：7擊敗義大利、9：5擊敗荷蘭、1：7輸給古巴隊，該組最終形成5隊都是2勝2敗的大亂鬥，中華隊失分率0.295排名墊底，下一屆要打資格賽；古巴0.139、義大利0.157攜手前進東京，荷蘭、巴拿馬則為分組第3、第4。

A組最後一戰結束後，大會公布最有價值球員，由張育成獲獎，不僅帳面打擊成績出色，且多支關鍵安打，包括對義大利之戰敲出追平兩分砲、對荷蘭之戰敲出超前滿貫砲，火力總是來得恰是時候。

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