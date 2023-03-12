經典賽／義大利打爆荷蘭晉級 一併將中華隊打落資格賽
中華隊今天晉級不成，還在晚間接到另一個壞消息，由於義大利隊以7：1擊敗荷蘭隊，A組形成5隊都是2勝2敗的大亂鬥，中華隊在比較失分率後成為分組墊底，下一屆必須從資格賽打起；A組由古巴、義大利搭上前往東京的專機。
中華隊今天在午場以1：7輸給古巴隊，完成分組全部賽程，中華隊確定無緣晉級，古巴收下A組第一張晉級門票，晚場由荷蘭、義大利交手，牽動另一張門票及誰要去打資格賽。
荷蘭雖是先取方的一方，義大利Do.佛列契（Dominic Fletcher）4局下敲出二壘打開路，蘇利文（Brett Sullivan）補上安打，先幫義大利追平比分，義大利後續持續敲安、上壘，單局6支安打、串出6分大局，為自己開打晉級之路。
荷蘭處於1：6落後，面對義大利難以突破，反倒在8局下被義大利「補刀」，Da.佛列契（David Fletcher）、弗里利克（Sal Frelick）安打串聯，再幫義大利攻下分數，取得7：1領先直至終場。
A組最終5隊都是2勝2敗，必須比較失分率決定排名，大聯盟採計的方式為總失分除以總出局數，古巴、義大利經過計算後攜手晉級，中華隊失31分、出局數105，失分率0.295在A組墊底，下一屆淪落資格賽出發。
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