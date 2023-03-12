經典賽／兌現祭品文 彰化縣府廣場湧千餘人 頂烈日領肉圓爌肉飯

2023世界經典棒球賽，彰化縣政府廣場的直播現場，今天中午持續免費發放千份爌肉飯、肉圓給民眾，有人從早上8點就前往排隊，估計隊伍長達300公尺，人數約1500人，縣長王惠美也再度到場與民眾一起為中華加油，並強調如果中華隊再度贏球，縣府與業者仍會持續發放。
在中華隊昨晚以9比5打敗荷蘭後，在直播現場觀戰的縣長王惠美表示，縣府原本的承諾不變，在今天中午對古巴之戰，縣府仍將提供600份的爌肉飯，由在地店家溪湖阿讚爌肉飯提300份及彰化阿章爌肉飯300份，且在地肉圓排隊名店阿璋肉圓繼昨晚免費400份肉圓後，今天中午也再加碼400份肉圓，85度C彰化市和平店再加碼400份紅茶，一起為中華隊加油。
肉圓、爌肉飯及紅茶是從中午十二時準備發放，很多民眾一大早就趕往排隊，隊伍繞了縣府廣場一大圈，長度約300公尺，人數更約1500人，比起昨晚還要熱烈，由於今天天氣有點熱，很多民眾頂著太陽，有的則是撐著傘，顯得十分辛苦。
在直播現場觀戰的縣長王惠美表示，縣府原本的承諾不變，只要今天打敗古巴，明天中午縣府仍將提供600份的爌肉飯，將由在地店家溪湖阿讚爌肉飯提供300份爌肉飯，彰化阿章爌肉飯也提供300份，阿璋肉圓也同意再加碼400份肉圓，85度C彰化市和平店再加碼400份紅茶，一起為中華隊加油。
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一名網
【撰文／石毓琪】
中職生涯第十個球季，統一7-ELEVEn獅唐肇廷從復健開始，34歲在棒球員已屬高齡，又面臨運動員大傷阿基里斯腱斷裂，咬牙挺過辛苦走來每一步，耗時8個月重返一軍賽場，不僅締造醫學奇蹟
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