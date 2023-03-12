經典賽／中華勝荷蘭 基隆市議員送400份雞排助前進東京

中華隊昨晚以9比5擊敗荷蘭，基隆市議員張秉鈞賽前表明，赢1分送100份，他最後依比賽結果宣布將捐出400份雞排免費發放，以繼續集氣，前進東京。

張秉鈞說，台灣9：5荷蘭我們贏了，請大家密切關注他的粉絲專頁，會再公布時間地點，歡迎大家來領雞排。

中華隊前晚在棒球經典賽A組勝義大利，振奮全國人心，昨晚7點與荷蘭對戰，不少地方傳出送雞排，基隆市議員張秉鈞昨也發出祭品文，要請雞排，贏1分100份、10分1000份，以此類推。

貼文一出引發不少網友熱烈響應，稱讚議員霸氣要請雞排。

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