經典賽／慶祝中華隊勝荷蘭 嘉市送百張職棒門票

今晚世界棒球經典賽中華隊與荷蘭之戰，中華隊以9：5擊敗荷蘭隊，嘉義市長黃敏惠在得知中華隊獲勝後，也在臉書舖文，對於中華隊精采表現感動之餘，嘉義市要送出100張中華職棒門票，適用於4月27日-味全龍vs富邦悍將，在嘉義市立棒球場開打。只要在貼文按讚+分享，並留言「為中華隊集氣，一起前進東京！加油」就有抽獎機會。

黃敏惠在臉書留言：

贏了贏了！今晚中華隊贏荷蘭

好精彩，好感動的時刻 嘉義市要送出 100張 #中華職棒門票，適用於4月27日-味全龍vs富邦悍將#嘉義市立棒球場 開打這天。

即日起至3/31（五）止，於此篇貼文按讚+分享，並留言「為中華隊集氣，一起前進東京！加油」就有抽獎機會，我們將抽出100名。

明天還有一場，對上古巴隊，全台集氣，前進東京GOGOGO！

▲後續票券將於4/27（四）當天17:00 讓得獎者現場領取，屆時請於得獎者提前私訊留下姓名及身分證後五碼以利證明，將會現場核對身分。 嘉義市長黃敏惠在臉書舖文，慶祝中華隊擊敗荷蘭隊嘉義市要送出100張中華職棒門票。圖／翻攝臉書

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