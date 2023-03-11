經典賽／慶祝中華隊勝荷蘭 嘉市送百張職棒門票
今晚世界棒球經典賽中華隊與荷蘭之戰，中華隊以9：5擊敗荷蘭隊，嘉義市長黃敏惠在得知中華隊獲勝後，也在臉書舖文，對於中華隊精采表現感動之餘，嘉義市要送出100張中華職棒門票，適用於4月27日-味全龍vs富邦悍將，在嘉義市立棒球場開打。只要在貼文按讚+分享，並留言「為中華隊集氣，一起前進東京！加油」就有抽獎機會。
黃敏惠在臉書留言：
贏了贏了！今晚中華隊贏荷蘭
好精彩，好感動的時刻 嘉義市要送出 100張 #中華職棒門票，適用於4月27日-味全龍vs富邦悍將#嘉義市立棒球場 開打這天。
即日起至3/31（五）止，於此篇貼文按讚+分享，並留言「為中華隊集氣，一起前進東京！加油」就有抽獎機會，我們將抽出100名。
明天還有一場，對上古巴隊，全台集氣，前進東京GOGOGO！
▲後續票券將於4/27（四）當天17:00 讓得獎者現場領取，屆時請於得獎者提前私訊留下姓名及身分證後五碼以利證明，將會現場核對身分。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言