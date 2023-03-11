經典賽／彰化縣府直播湧上千人 大啖爌肉飯及肉圓同歡

2023世界經典棒球賽，今晚中華隊出戰荷蘭隊，彰化縣政府在縣府直播會場，免費發放上千份爌肉飯、肉圓及紅茶給加油民眾，現場湧來上千人，隊伍排了約400公尺，場面十分熱烈，後來，縣長王惠美宣布再加碼200顆肉圓。

由於中華隊昨晚打敗義大利隊，彰化縣政府兌現承諾，結合業者贊助，在昨晚中華隊出戰荷蘭隊的縣府廣場直播現場，免費發放溪湖阿讚爌肉飯400份、彰化阿璋肉圓600份及紅茶400杯，許多民眾聞訊而來，有人5點不到就前往排隊，到7點準時領取時，已湧來上千人，隊伍排了約400公尺，蔚為奇觀。

直播的會場擺了約400張椅子還不夠坐，為了炒熱及帶動氣氛，還請來啦啦隊熱舞，讓加油民眾如置身比賽現場，加上中華隊一路領先，讓大家情緒更加高昂，加油聲震耳欲聾。

縣長王惠美除到場發放肉圓及爌肉飯外，看到因人數太多，很有人領不到，宣布加碼兩百顆肉圓。王縣長還表示，之前的承諾，只要中華隊每贏1分，將再加100碗爌肉飯，贏2分就加發放200碗；另外，中華隊贏球，對手0分的話，再加碼100碗的彰化肉圓。

溪湖阿讚爌肉飯老闆陳明奎也到直播現場，他連同在溪湖鎮公所發放爌肉飯，共發送了800份，雖然花了三、四萬元，還是很值得，只要中華隊繼續贏，他就繼續送，當他看到中華隊一路領先時，就說他要趕回去滷爌肉了。

阿璋肉圓老闆施明雄也說，他長期就熱愛棒球，很高興有機會在為中華隊加油時，也能行銷阿璋肉圓美食。 在彰化縣政府廣場今晚的經典賽直播會場，縣府及贊助業者免費發放上千份爌肉飯、肉圓及紅茶給民眾，隊伍排了約400公尺。記者劉明岩／攝影 在彰化縣政府廣場今晚的經典賽直播會場，也安排啦啦隊帶動氣氛，為中華隊加油。記者劉明岩／攝影 在彰化縣政府廣場今晚的經典賽直播會場，湧來上千名民眾爌肉飯、肉圓及紅茶，隊伍排了約400公尺。記者劉明岩／攝影 在彰化縣政府廣場今晚的經典賽直播會場，縣長王惠美親自發送超過千份的爌肉飯、肉圓及紅茶給民眾。記者劉明岩／攝影 在彰化縣政府廣場今晚的經典賽直播會場，縣長王惠美親自發送超過千份的爌肉飯、肉圓及紅茶給民眾。記者劉明岩／攝影 在彰化縣政府廣場今晚的經典賽直播會場，縣長王惠美到場為中華隊加油。記者劉明岩／攝影 在彰化縣政府廣場今晚的經典賽直播會場，也安排啦啦隊帶動氣氛，為中華隊加油。記者劉明岩／攝影

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